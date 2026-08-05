Boca acelera por Chimy Ávila y tiene dos defensores en la mira

Ezequiel "Chimy" Ávila, de 32 años, quedó libre en el Betis de España y tiene muchas chances de regresar al fútbol argentino.

Boca Juniors sufrió la dura baja de Adam Bareiro, que en mayo padeció un doble desgarro y en el último mes sufrió una lesión lumbar, por lo que decidió avanzar en la búsqueda de nuevos centrodelanteros.

A eso se suma el bajo nivel de Miguel Merentiel y, especialmente, de Milton Giménez, que hace meses no muestra su mejor versión. Por esa razón, Juan Román Riquelme, con el visto bueno de Rodolfo Arruabarrena, cerró como refuerzo al ecuatoriano Enner Valencia y ahora va por otro futbolista para reforzar el ataque.

El apuntado es Ezequiel «Chimy» Ávila, delantero de 32 años que quedó libre de Betis, ya que el club español rescindió su contrato, y fue ofrecido al Xeneize. Riquelme ya lo había buscado en enero, pero las negociaciones entre las instituciones no llegaron a buen puerto y ahora el escenario es diferente.

Ávila realizó parte de las inferiores en Boca y compartió categoría con Leandro Paredes, ya que ambos son clase 1994. Sin embargo, hay otro club que también lo quiere: Rosario Central, equipo del cual es hincha y donde juega su hermano Gastón Ávila.

Ezequiel «Chimy» Ávila y Leandro Paredes, juntos en las inferiores de Boca Juniors.

El Canalla sueña con incorporarlo para disputar la Copa Libertadores y ya le realizó una propuesta importante. Serán horas decisivas para el futuro del delantero, que podría volver al fútbol argentino después de su salida de San Lorenzo rumbo al Huesca de España en 2017.

El Xeneize quiere reforzar la defensa

Además del ataque, Riquelme y Arruabarrena decidieron ir por un zaguero central y hay dos nombres que están siendo analizados: Santiago Núñez, de Estudiantes, y Francisco Álvarez, de Argentinos Juniors.

Núñez surgió en el Pincha y a comienzos de 2024 fue transferido a Santos Laguna de México por una cifra cercana a los 2 millones de dólares. En 2025 regresó al club platense, donde actualmente es titular y una pieza fija para Alexander “Cacique” Medina.

Santiago Núñez, zaguero central de Estudiantes de La Plata. (Foto: @santiiinunez)

Como el conjunto platense disputará la próxima semana el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Universidad Católica, la negociación aparece complicada.

Por el otro lado, Argentinos Juniors solo disputa el Torneo Clausura, lo que en principio haría más accesible una eventual salida de Álvarez. Sin embargo, según trascendió, el presidente Cristian Malaspina pediría alrededor de 7 millones de dólares por la operación, una cifra que Boca no estaría dispuesto a desembolsar.

Francisco Álavarez, defensor de Argentinos Juniors que viene de marcarle un tanto a Belgrano. (Foto: @franalvarezf)

Por el momento, Riquelme no avanzó formalmente por ninguno de los dos defensores, aunque ambos siguen siendo las principales alternativas que maneja el Xeneize para reforzar la última línea. Por ahora, el club de la Ribera tiene un cupo para incorporar por la cesión de Iker Zufiaurre al Albion de Uruguay y podría sumar más en los próximos días, con Exequiel Zeballos y el juvenil Santiago Zampieri cerca de salir.