Briatore llenó de elogios a Colapinto y dejó una frase que ilusiona a Alpine para 2027

El gran presente de Franco Colapinto en la temporada 2026 de la Fórmula 1 sigue despertando elogios dentro de Alpine. Luego de que el argentino lograra el mejor resultado de su carrera con el sexto puesto en Canadá, el asesor ejecutivo del equipo, Flavio Briatore, habló sobre su evolución y dejó una frase que generó ilusión de cara al futuro.

En una conferencia realizada tras el anuncio del acuerdo millonario entre Alpine y Gucci, Briatore destacó el rendimiento que mostró el argentino durante el último fin de semana y remarcó su capacidad para sobreponerse a los problemas técnicos. «Franco tiene el talento para ser uno de los mejores pilotos», aseguró el italiano.

El dirigente también puso como ejemplo lo ocurrido en Canadá, donde el argentino sufrió inconvenientes durante las prácticas libres pero igualmente logró destacarse en clasificación y carrera. «El viernes no participó en la FP1 por un problema con la batería. Después se subió al auto, clasificó y quedó entre los diez primeros. Ese tipo de cosas no son normales», explicó.

Además de elogiar su rendimiento, Briatore se refirió al futuro de Colapinto dentro de Alpine y dejó abierta la puerta para una continuidad más allá de 2026. «Por el momento tenemos a Gasly y tenemos a Colapinto. Para 2027 veremos», señaló, aunque inmediatamente aclaró que espera que el argentino «siga haciendo un buen trabajo hasta el final de la temporada».

El empresario italiano también recordó las críticas que recibió el piloto argentino durante 2025 y destacó cómo logró manejar la presión en un contexto de incertidumbre permanente. «El año pasado Colapinto fue criticado por todos, pero yo creo que tiene talento», afirmó.

Por último, Briatore aseguró que nota una gran evolución personal y deportiva en el piloto de Pilar respecto a sus primeros meses en la estructura francesa. «Ahora está más tranquilo. El año pasado todavía era un niño y tenía mucha presión porque no sabía si iba a seguir en el equipo», concluyó sobre el presente del argentino, que ya suma 15 puntos en sus primeras cinco carreras de la temporada.

Colapinto volverá a las pistas el próximo fin de semana en el Gran Premio de Mónaco. El viernes 5 de junio serán las prácticas libres, el sábado 6 la clasificación y el domingo 7 la gran carrera.