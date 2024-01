Busnadiego, Linares y Salazar: exclusivos miembros del club de las 30 Regatas

Los tres mosqueteros de la Regata Internacional del Río Negro ostentan con orgullo una marca poco usual entre todos los palistas que toman parte de la tradicional travesía. Andrés Busnadiego, Omar Linares y Edgardo Cacha Salazar son tres de los competidores que han disputado más de 30 ediciones.

Si se tiene en cuenta que estamos ante la edición N° 48, estos tres experimentados palistas ha vivido desde dentro más de la mitad de la existencia de la mítica prueba de canotaje de maratón. Cacha Salazar es el que más corrió: fueron 36 desde que disputó la primera a fines de los 80′. El Negro Linares va por la Regata 31 y el eterno palista de la Escuela Municipal de Patagones está corriendo la 34.

«Comenzamos de muy chico con esto. A veces uno proyecta pero la verdad que imaginarme estar corriendo mi prueba N° 31 me parece increíble. Por suerte la preparación física que uno ha realizado toda la vida me ha acompañado para que esto sea posible. Han quedado muchos testimonios detrás nuestro y me llena de satisfacción poder seguir todavía manteniendo el equilibrio en un bote olímpico», nos dice el viedmense Linares, siempre corriendo para su club Quimey Leuvú.

El Negro Linares, un apasionado del canotaje. (foto/Andrés Maripe)

Cacha Salazar recién se metió a los 33 años a correr la Regata, pero una vez que lo hizo no paró más. «Fue una experiencia que me marcó para siempre. Omar va a tener que remar un poco más para pasarme», bromea el palista roquense, que buen parte del año la dedica a ser instructor de canotaje, no solo en su ciudad, sino también en Villa Regina siendo profe de la novel Escuela de Canotaje de esa ciudad.

Salazar al momento de llegar al final de la segunda etapa, recibido por sus alumnos de la Escuela de Canotaje de Villa Regina. (foto/Andrés Maripe)

«Es una manera de prolongar lo que hicimos nosotros buena parte de nuestras vidas. En la Regata en sí, para ponerme tono en la parte competitiva, no tengo tiempo para una preparación acorde. Yo vengo a pasarla bien, por supuesto si puedo ganar un puestito en el clasificador bienvenido sea. Esta es una prueba para disfrutar», se sincera Cacha que corre dentro de los K1 master C, la categoría que está siendo liderada por Linares.

Por el contrario, Andrés Busnadiego a pesar de los años tiene el sentido de la competencia a flor de piel. Este año está compitiendo en el 520 B y va ganado su categoría. «Siempre he intentado correr para ganar, cuando lo he hecho solo o en un K2. Tuve la fortuna de acompañar a mi señora en varias ediciones, pero este año no pudo hacerlo por un problema familiar. Seguramente en la próxima estaremos corriendo juntos otra vez».

A la hora de hablar del semillero provincial que tantas satisfacciones a dado en el último tiempo, Linares sostiene que «el trabajo de las escuelas es muy importante. El canotaje requiere de mucho sacrificio, de mucho entrenamiento, que a la vez debe ir acompañado del estudio. No es fácil, pero aún así hay un talento natural de nuestros pibes para este deporte. El chico que anda bien, hay que seguirlo y apoyando en todo».

Busnadiego habla del potencial permanente de la EMP, hoy encabezado por Damián Pinta, líder de la competencia junto Miguel Abraham Saavedra. «Hay muchos otros que siguen a Damián y andan muy fuerte. Hoy no tenemos el equipo completo por la dura realidad económica que nos toca vivir, pero el municipio de Patagones nos ayuda siempre para estar en esta prueba y poder disfrutar de la Regata».

Cuando les preguntamos hasta cuando van a seguir remando, la respuesta es unánime: hasta donde de el cuerpo. Los tres mosqueteros sacar pecho porque saben que buena parte de la historia de la Regata, también pasa por ellos.

Hoy se corre el quinto parcial de la travesía que la organización de la prueba decidió llamarla «Omar Linares». Se largará a las 14:30 desde el Establecimiento Rural De Rege (km 69 de la Ruta 250), con llegada a Guardia Mitre. La extensión del parcial es de 25 kilómetros.

