Bustos rescindirá su contrato en River: Viña, el único que continuará en el predio de Cantilo

Fabricio Bustos se marchará de River en condición de libre, luego de un paso de dos años en el club.

En las próximas horas, River rescindirá el contrato de Fabricio Bustos, quien era uno de los dos jugadores que continuaban entrenando de manera apartada en el predio de Cantilo. De esta manera, ahora solo quedará Matías Viña.

El lateral derecho había llegado al Millonario a mediados de 2024 desde el Inter de Porto Alegre, por una cifra superior a los cinco millones de dólares. A pesar de que comenzó con un buen nivel, la llegada de Gonzalo Montiel en enero de 2025 lo dejó relegado en la consideración de los distintos técnicos y ahora se marchará en condición de libre.

A mediados de junio, el Millonario comunicó una lista de 14 futbolistas que dejarían de ser tenidos en cuenta por el cuerpo técnico -en aquel momento encabezado por Eduardo Coudet-, por decisión dirigencial, y entrenarían apartados en el predio de Cantilo. Bustos formaba parte de esa nómina.

En total, el futbolista de 30 años, surgido en Independiente, disputó 53 partidos con la Banda, 46 de ellos como titular, y aportó dos asistencias, sin anotar ningún gol ni conseguir ningún título.

Así, el único que quedará entrenando marginado del plantel dirigido por Leonardo Ponzio será el lateral izquierdo uruguayo Viña, que llegó a principios de 2026 a préstamo por un año y con opción de compra desde Flamengo. Su futuro depende del equipo brasileño, que deberá definir si permanece en River o si le encuentra un nuevo club.