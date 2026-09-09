La programación de la tercera fecha del Regional Amateur para los equipos zonales
El Regional Amateur disputará el próximo fin de semana la tercera fecha y se destaca el duelo entre Alianza e Independiente de Neuquén en Cutral Co.
El Regional Amateur disputará el próximo fin de semana la tercera fecha del torneo con varios partidos atractivos en Río Negro y Neuquén que serán todos el domingo.
El plato fuerte de la jornada será Alianza – Independiente de Neuquén en Cutral Co, desde las 16 horas en el Coloso del Ruca Quimey. Tendrá el arbitraje de Martín Molina.
El Gallo ganó los dos partidos mientras que el Rojo sumó dos empates. Se trata de uno de los grandes clásicos de la provincia entre los dos que más títulos tienen en Lifune.
Por ese grupo, en el mismo horario, Maronese será local de Río Grande con el arbitraje de Lautaro Osses. Los dos empataron con Independiente y perdieron con Alianza por lo que buscarán su primer triunfo.
En Cipolletti, La Amistad recibirá a San Patricio del Chañar desde las 16 con el arbitraje de Lucas Moreira. El Santo está puntero y los cipoleños aún no ganaron.
En esa zona y en el mismo horario, Deportivo Roca será local de Unión de Allen en el Luis Maiolino con Lucas Hernández como juez. El Naranja empató los dos y el Mago ganó uno y perdió otro.
En Río Colorado, Atlético Regina visita a Independiente a las 16 e impartirá justicia Fernando Calvo. En ese grupo, descansa Deportivo Darwin.
En la zona lacustre, Estudiantes de Bariloche (puntaje ideal con dos triunfos) recibirá a Cruz del Sur con el arbitraje de Darío Macchi a las 16:30. Además, Puerto Moreno será local de Fontana de Trevelin desde las 11:30 y lo dirige Emilio Cubría.
Los restantes son Deportivo Villalonga – Talleres de San Antonio Oeste a las 15:30 con el arbitraje de Agustín Linares y Chimpay – Deportivo Beltrán a partir de las 16:30 con Gastón Sandoval de juez.
Las posiciones del Regional Amateur
La programación del Regional Amateur
ESTUDIANTES BARI SAN CARLOS DE BARILOCHE CRUZ DEL SUR SAN CARLOS DE BARILOCHE 13/09/2026 16:30 MACCHI DARIO GERMÁN CIPOLLETTI MORAGA FACUNDO GERMAN CIPOLLETTI HENRIQUEZ ANDREA CIPOLLETTI
PUERTO MORENO B SAN CARLOS DE BARILOCHE FONTANA EQ ESQUEL 13/09/2026 11:30 CUBRIA HECTOR EMILIO LUIS BELTRAN HUAIQUIPAN JOSÉ HERNÁN LUIS BELTRAN MARECO PEDRO JAVIER LUIS BELTRAN
DEP VILLALONGA VIEDMA TALLERES SAO V VIEDMA 13/09/2026 15:30 LINARES AGUSTIN VIEDMA LINCAQUEO ISAIAS VIEDMA DORREGO GABRIELA VIEDMA
CHIMPAY LUIS BELTRAN SD LUIS BELTRAN LUIS BELTRAN 13/09/2026 16:30 SANDOVAL GASTON ADRIEL CIPOLLETTI MARTINEZ FLORENCIA CIPOLLETTI LOBO NICOLAS CIPOLLETTI
INDEPENDIENTE RC RIO COLORADO REGINA CIPOLLETTI 13/09/2026 16:00 CALVO FERNANDO VIEDMA ALCARRAZ FEDERICO VIEDMA LINARES GONZALO VIEDMA
LA AMISTAD CIPOLLETTI SAN PATRICIO NQ NEUQUEN 13/09/2026 16:00 MOREIRA LUCAS ALEJANDRO LUIS BELTRAN BERDUGO IGNACIO LUIS BELTRAN CARRIZO MAXIMILIANO LUIS BELTRAN
DEPORTIVO ROCA CIPOLLETTI ALEM PROGRESISTA CIPOLLETTI 13/09/2026 16:00 HERNANDEZ LUCAS ALBERTO NEUQUEN LILLO ORIANA MURIEL NEUQUEN AGURTO ADRIAN HERNAN NEUQUEN
MARONESE NEUQUEN RIO GRANDE NQ NEUQUEN 13/09/2026 16:00 OSSES LAUTARO CIPOLLETTI GUEVARA JORGE CIPOLLETTI SEPULVEDA CRISTIAN CIPOLLETTI
ALIANZA CULTRA CO NEUQUEN INDEPENDIENTE NQ NEUQUEN 13/09/2026 16:00 MOLINA MARTIN NEUQUEN CHANDIA ULISES BENJAMIN NEUQUEN MARDONES FERNANDO NEUQUEN
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