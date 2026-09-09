Bonos en baja y riesgo país, otra vez cerca de los 500 puntos

Los bonos en dólares anotaron bajas generalizadas, en línea con el mal clima global, mientras el riesgo país volvió a acercarse a los 500 puntos. Esto ocurrió con datos industriales que confirmaron que el IPI se contrajo casi 5% de forma anual durante julio.

El riesgo país vuelve a acercarse a 500 puntos

En ese contexto, los títulos de deuda del tramo más largo registran bajas de hasta 0,6% en el mercado local. Así, el riesgo país avanzó dos puntos hasta las 496 unidades, según la medición de J.P. Morgan.

El martes, el INDEC difundió dato de Industria (IPI), que cayó 4,9% anual, y de Construcción (ISAC), que se contrajo 4,5%.

En el mercado de renta variable se da vuelta y pasa a terreno positivo; el S&P Merval sube 0,4% a 3.089.545 unidades, mientras que medido en dólares avanza 0,3% hasta los 1.939 puntos.

Dentro de las acciones líderes que más suben, se destacan Aluar (+3%), YPF (+2,1%), BBVA (+1,2%) y BYMA (+1,1%).

Los ADRs también pegan un giro y suben hasta 3,1%, encabezados por YPF, seguido de Bioceres (+3%), IRSA (+2,6%), Transportadora de Gas (+1,3%) y BBVA (+1,1%).

NA