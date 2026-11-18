Estirando más de la cuenta la oficialización del anuncio, el equipo Cadillac de Fórmula 1 confirmó en la previa del Gran Premio de Las Vegas que el finés Valtteri Bottas continuará siendo piloto del equipo en la temporada 2027.

Aunque el piloto de 37 años había firmado un contrato multianual antes de iniciar el presente certamen, la escuadra norteamericana de la firma General Motors especuló hasta último momento con un posible cambio de rumbo en la segunda butaca.

Conforme se demoraba la decisión, se volvía cada vez más amenazante la figura del estadounidense Colton Herta, expiloto de la IndyCar, que este año compitió sin pena ni gloria en la Fórmula 2, como posible compañero de equipo del mexicano Sergio “Checo” Pérez.

What’s next? More of us. Valtteri Bottas will continue with the team for the 2027 F1 season 🤝 https://t.co/LZXhW99CWX — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) November 18, 2026

Sin embargo, los magros desempeños del piloto tester llevó a la junta directiva del team a redoblar la confianza en Bottas, de vasta experiencia en la máxima, como plan de continuidad y desarrollo a largo plazo del proyecto iniciado a principio de 2026.

«Este anuncio aporta continuidad y estabilidad a Cadillac, que se afianza tras su primera temporada en la parrilla de salida. De este modo, el equipo mantiene su objetivo a largo plazo de consolidar una escudería competitiva en la máxima categoría del automovilismo mundial», indicó el equipo en un comunicado.

«A quien corresponda: ¡me quedo!», declaró Bottas y reconoció: «Estoy emocionado por continuar este viaje con Cadillac hasta 2027. Sabíamos que crear un nuevo equipo de Fórmula 1 desde cero no iba a ser fácil, pero eso es precisamente lo que hace que este reto sea tan especial.»

«Hemos sentado las bases, estamos aprendiendo y mejorando, y aún nos queda mucho por delante. Tengo ganas de más y creo en lo que estamos construyendo juntos. La historia no ha hecho más que empezar», agregó el finés, que el año próximo afrontará su 14ta temporada en la máxima.

Bottas, de 37 años, llegó a la F1 en 2012 con el equipo Williams y perteneció ahí hasta que en 2017 pasó a Mercedes; en 2022, el finés pasó a Alfa Romeo y este año debutó con Cadillac junto al mexicano Sergio Pérez, quien recientemente renovó con el equipo hasta el final del 2029.

El finés ganó 10 de las 265 carreras que disputó y además se subió al podio en 67 oportunidades, mientras que 20 veces hizo la Pole y 19 veces se quedó con la vuelta más rápida. Todo mientras formaba parte de Mercedes.

Con este anuncio, que para muchos era cosa juzgada sin su oficialización, solo resta por saber quién será el compañero de equipo del brasileño Rafael Camara en el equipo Haas. Allí se da una situación similar a la recién comentada, con Oliver Bearman esperando la continuidad de su contrato multianual.