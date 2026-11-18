Los destinos más buscados por los argentinos para viajar este verano.

A medida que se acercan las vacaciones de verano, los usuarios argentinos intensifican sus búsquedas en internet para organizar escapadas, definir actividades y calcular el presupuesto de traslado. Según datos difundidos por Google Argentina a través de su herramienta Google Trends, Brasil fue el destino más consultado durante los últimos tres meses.

El podio de las búsquedas vinculadas con viajes se completó con Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. El listado de los 10 lugares con mayor interés también incluyó a Bariloche, Rosario, Salta, Europa, las Cataratas y Mar del Plata.

De este modo, ocho de los 10 destinos más consultados pertenecen a la Argentina. La nómina local combinó grandes centros urbanos, propuestas de montaña, litoral y playa. En el plano internacional, Brasil superó a Europa, que fue el único destino de larga distancia en ingresar al ranking principal.

Google Argentina resumió estos resultados en una publicación en la red social X, donde destacó que “los destinos nacionales dominaron el top 10” y que Brasil encabezó las preferencias fuera del país. El relevamiento analizó las consultas asociadas a la frase “viajes a” realizadas desde la Argentina en el último trimestre.

En esa misma publicación, la compañía detalló los lugares que marcaron tendencia por el fuerte salto en el interés sobre actividades. “Las consultas sobre qué hacer en Mar de las Pampas (+900%) y Maceió (+190%) lideraron el crecimiento. Le siguen Chascomús (+150%) y Lobos (+140%)”, precisaron desde la empresa.

El interés por viajar subió 8% frente al trimestre previo

La evolución de las búsquedas para el término “viajes a” registró un incremento del 8% en comparación con los tres meses anteriores, de acuerdo con los datos de Google Trends relevados para esta nota. La curva se mantuvo entre los 50 y 80 puntos de interés relativo durante gran parte del período, con picos cercanos al máximo de 100 hacia fines de septiembre y durante noviembre.

En la comparación interanual, las consultas mostraron una caída del 2%. Esta variación no representa una baja directa en la cantidad total de usuarios, ya que Google Trends no informa volúmenes absolutos, sino la popularidad relativa de un término dentro de un territorio y un plazo determinados.

La escala de la plataforma va de cero a 100. El valor máximo refleja el momento de mayor interés relativo de una búsqueda en el recorte seleccionado, mientras que el resto de los puntos se calcula en proporción a ese pico.

Buenos Aires concentró las preguntas sobre actividades

El interés por los destinos estuvo acompañado por consultas sobre propuestas recreativas durante la estadía. Entre quienes buscaron la frase “qué hacer en”, la variante con mayor volumen geográfico fue “qué hacer en Buenos Aires”. Detrás se ubicaron La Plata, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, Rosario, Bariloche y Mar del Plata.

Siete de esos destinos —Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, Rosario, Bariloche y Mar del Plata— coincidieron tanto en el ranking general de viajes como en el de búsqueda de paseos y entretenimiento.

Sin embargo, todas las consultas geográficas vinculadas a “qué hacer en” retrocedieron en el último trimestre. Las búsquedas sobre Buenos Aires, Mendoza, Rosario y Mar del Plata cayeron 30% frente al período anterior. Córdoba y Salta bajaron 20%, mientras que La Plata descendió 3%.

Los precios de los pasajes condicionan la elección

La planificación del verano está atravesada por el costo del transporte. Un relevamiento publicado por este medio el 11 de noviembre comparó las tarifas más bajas de ida y vuelta desde Buenos Aires para viajar entre el 1° y el 15 de enero, y evidenció marcadas diferencias según la distancia y el medio elegido.

Entre los destinos del top 10 de Google Trends, las tarifas individuales se distribuyeron de la siguiente manera:

Córdoba: fue la opción más económica, con pasajes de micro a $112.480 y vuelos desde $135.099.

fue la opción más económica, con pasajes de micro a $112.480 y vuelos desde $135.099. Mar del Plata: el traslado terrestre costó $126.000, mientras que el aéreo más barato alcanzó los $215.171.

el traslado terrestre costó $126.000, mientras que el aéreo más barato alcanzó los $215.171. Mendoza: el pasaje en micro partió desde los $200.000, frente a los $314.436 del avión.

el pasaje en micro partió desde los $200.000, frente a los $314.436 del avión. Iguazú (Cataratas): el vuelo resultó más conveniente con un piso de $170.952, por debajo de los $198.000 del transporte terrestre.

el vuelo resultó más conveniente con un piso de $170.952, por debajo de los $198.000 del transporte terrestre. Salta: la tarifa aérea más baja se ubicó en $250.907, mientras que el micro costó $260.000.

la tarifa aérea más baja se ubicó en $250.907, mientras que el micro costó $260.000. Bariloche: viajar en avión costó $399.657, lo que representó un ahorro de $78.343 frente a los $478.000 del pasaje en micro.

Brasil presentó valores de traslado superiores a los de la mayoría de los puntos turísticos locales. Para Florianópolis, en el estado de Santa Catarina, el micro más económico costó $461.162 y el avión ascendió a $725.656. Para Camboriú, la opción terrestre partió desde los $482.336. Estos montos contemplan únicamente el traslado individual y no incluyen alojamiento, comidas ni excursiones.

Los cambios frente al ranking de 2025

El cotejo con el mismo trimestre de 2025 —entre el 18 de agosto y el 18 de noviembre— expone continuidades y modificaciones en las preferencias de los usuarios. El año pasado, Brasil también lideró el ranking, seguido por Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Detrás aparecían Mar del Plata, Europa, Salta, Chile, Rosario, Bariloche y España.

La principal diferencia radica en los destinos del exterior. En 2025, Chile y España integraban el top 10 junto con Brasil y Europa. En la medición actual, ambos países salieron de los primeros puestos y cedieron su lugar al ingreso de las Cataratas.

En aquel período de 2025, las consultas directas sobre el país vecino habían mostrado fuertes subas: “Brasil viajes” creció 40%, mientras que “Brasil” y “viajes a Brasil” aumentaron 30% cada una. También habían subido las búsquedas para viajar a Córdoba (20%) y a Buenos Aires (6%).