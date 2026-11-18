El mercado de pases del fútbol mundial no solo tiene cifras cada vez más abultadas sino que también se apunta a jugadores cada vez más jóvenes.

Es el caso de JJ Gabriel, la joya de 16 años que dejó el Manchester United sin llegar a debutar en la primera división y acordó su pase con el Real Madrid.

El joven británico, de padre irlandés y madre chipriota, estaba apuntado por el club inglés como uno de los juveniles con mayor proyección desde que llegó a los 10 años.

A pesar de haber jugado solo en inferiores, JJ Gabriel se despidió del United con un emotivo video. «Llegué en 2020, siendo un niño de 10 años con grandes sueños. Crecí como jugador y como persona. Desde marcar un gol en Old Trafford hasta recibir el premio Jimmy Murphy. Me regalaste momentos que atesoraré siempre«, expresó.

🚨👋🏼 JJ Gabriel: “Goodbye and thank you, Man United”. https://t.co/5uXeBLHIcX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2026

Estuvo cerca de debutar en primera este año en un partido de la Copa de la Liga inglesa contra el Brighton. El entonces DT, Michael Carrick, tenía pensado convocarlo pero lo bajó de la lista luego de que el juvenil manifieste su deseo de dejar el club.

El club de Manchester solo recibiría 360.000 euros por los derechos de formación. En el United no cayó bien la decisión del jugador al que consideraban una apuesta a futuro.

Si concreta su firma con el Real Madrid, la idea es que sume rodaje en el Castilla, filial del primer equipo, antes de formar parte del plantel profesional.