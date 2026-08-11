Calendario confirmado de la NBA: cuándo debutará LeBron con Philadelphia y los partidos que abrirán la temporada

La NBA confirmó el calendario de la temporada 2026/27 y la jornada inaugural tendrá tres partidos de alto vuelo. Detroit Pistons recibirá a Boston Celtics, San Antonio Spurs se medirá con Oklahoma City Thunder y, para cerrar la noche, New York Knicks enfrentará a Philadelphia 76ers.

El duelo entre Spurs y Thunder será una reedición de las últimas finales de la Conferencia Oeste, en las que San Antonio se impuso 4-3 ante Oklahoma, que llegaba como el último campeón de la NBA. Será, por lo tanto, un nuevo capítulo de una de las series más atractivas de la pasada temporada.

La gran atracción estará en Philadelphia, donde LeBron James hará su debut oficial con los 76ers frente a los actuales campeones. El jugador de 41 años firmó un contrato por dos temporadas y 8 millones de dólares y afrontará así un nuevo desafío en su carrera. Philadelphia, además, sumó a Jaylen Brown mediante un traspaso y se posicionó como uno de los grandes candidatos del Este.

Que el primer día de competencia tenga dos partidos de la Conferencia Este también funciona como una señal del nivel que tendrá esa zona en la nueva temporada. Detroit-Boston y, especialmente, Knicks-Philadelphia pondrán frente a frente a equipos que aparecen entre los principales protagonistas de una conferencia cada vez más competitiva.

Por supuesto, LeBron volverá a tener protagonismo en Navidad, ya que la NBA dispuso que Philadelphia visite a Los Angeles Lakers, su exequipo. Además, habrá una reedición de la final entre Spurs y Knicks, Miami Heat (con Giannis Antetokounmpo) visitará a Boston Celtics, Oklahoma City Thunder enfrentará a Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets se medirá con Golden State Warriors.