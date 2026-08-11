Rumbo al Mundial: Prigioni confirmó la Preselección para las Eliminatorias ante Puerto Rico y Canadá

Facundo Campazzo fue una de las figuras de Argentina en la victoria ante Uruguay en julio. (Foto: FIBA)

El seleccionador Pablo Prigioni oficializó este lunes la preselección de 24 jugadores para la doble fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027, en la que la Argentina enfrentará a Puerto Rico y Canadá por la cuarta ventana de los Clasificatorios FIBA.

Entre los convocados aparecen las principales figuras del básquet nacional, aunque todavía resta definir si todos podrán estar presentes debido a los pedidos de sus clubes europeos para la pretemporada. En la nómina figuran Facundo Campazzo y Gabriel Deck (Real Madrid), Nicolás Laprovittola (Joventut) y Leandro Bolmaro (Olimpia Milano), además de otros jugadores con experiencia internacional.

Los 24 jugadores preseleccionador por Pablo Prigioni para la ventana de Eliminatorias. (Foto: CAB)

De esta preselección saldrá la lista definitiva de 14 basquetbolistas, que comenzarán los entrenamientos en Buenos Aires el viernes 14 de agosto, una vez que queden liberados de sus compromisos con sus respectivos equipos.

El primer partido será el jueves 27 de agosto a las 19:10 en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata ante Puerto Rico. Luego, la Selección viajará a Quebec para enfrentar a Canadá el lunes 31 de agosto desde las 20:10. Ambos encuentros podrán verse en vivo por TyC Sports y DSports.

Argentina llega a esta instancia después de cerrar la primera fase con un récord de 5 victorias y 1 derrota, incluyendo tres triunfos consecutivos frente a Uruguay y Panamá en la ventana anterior. El objetivo será mantenerse en los puestos de clasificación en un grupo exigente, especialmente ante un seleccionado canadiense que contará con varios jugadores con experiencia en la NBA.

La cuarta ventana será la primera de las tres que completarán el camino hacia Qatar 2027. Luego llegarán los compromisos de noviembre y, finalmente, los dos partidos de febrero y marzo de 2027 que cerrarán los clasificatorios. Clasificarán al Mundial los tres primeros de cada zona y el mejor cuarto.

La lista completa de la preselección argentina