Será la quinta edición de la F1 en el trazado de Lusail.

El panorama previo de Qatar es completamente el opuesto al de Las Vegas. La penúltima cita de la temporada 2026 de la Fórmula 1, a desarrollarse este fin de semana en el Circuito Internacional de Lusail, será un desafío extremo en cuanto al calor y la administración del conjunto mecánico.

Especialmente para el mantenimiento de los neumáticos y su óptimo funcionamiento en cada salida a pista. Se prevé que la alta temperatura, como ocurrió desde la primera edición de 2021, plantee un escenario complejo en términos de rendimiento y seguridad.

En tal sentido, y al igual que el año pasado, Pirelli, la empresa proveedora oficial de gomas desde 2011, ha impuesto un límite de vueltas para cada juego de neumáticos durante el fin de semana.

El objetivo directo, más allá del óptimo funcionamiento de los autos, es evitar fallos estructurales por fatiga y cargas laterales. Superar ese límite implica descalificación y obliga a realizar al menos dos paradas en boxes en la carrera a 57 vueltas.

“La decisión se tomó de forma conjunta con la FIA y la Fórmula 1, y fue comunicada a los equipos con antelación», señaló el comienzo del comunicado emitido por Pirelli.

“Cada juego de neumáticos asignado a los equipos al comienzo de la semana de carrera podrá completar un máximo de 27 vueltas en el Circuito Internacional de Lusail. Esta medida obligará, inevitablemente, a realizar al menos dos paradas en boxes por piloto durante la carrera”, agregó.

La fábrica italiana aclara en la parte final del comunicado un aspecto vital para su correcta interpretación y aplicación en pista.

“Las vueltas se contabilizarán de forma acumulativa a lo largo de todas las sesiones en pista, incluidas aquellas completadas bajo el coche de seguridad (Safety Car) o el coche de seguridad virtual (Virtual Safety Car). En lo que respecta al Gran Premio, todos los giros realizados desde la señal de salida hasta la bandera a cuadros contarán para el total. En tanto que las vueltas de reconocimiento, las vueltas de formación y cualquier vuelta completada tras el final de la carrera no se incluirán”.

Lusail, un circuito de motociclismo

El GP de Qatar se incorporó al calendario por primera vez en 2021, antes de regresar como cita habitual a partir de 2023. La carrera suele disputarse en condiciones de calor intenso, y las altas temperaturas de la pista afectan notablemente a los neumáticos.

Tanto en la edición de 2023, que motivó el agotamiento extremo en varios pilotos (Logan Sargeant, de Williams, abandonó tras descompensarse), como en la de 2025, Pirelli impuso un límite de vueltas para cada juego de gomas, y esta misma medida, como se aclaró anteriormente, se mantendrá este año.

El trazado, de 5,380 metros de extensión, se construyó originalmente para el campeonato mundial de motociclismo. De hecho, Lusail albergó la primera carrera nocturna en la historia del MotoGP, celebrada en 2008. Sus 16 curvas rápidas y fluidas exigen mucha carga lateral a los monoplazas.