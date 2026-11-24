Martín Medina oficializó su salida de Deportivo Roca tras la consagración en el Clausura en la cancha de Unión de Allen.

Un ciclo que terminó de la mejor manera. Después de la consagración en Allen, Martín Medina hizo oficial su salida como director técnico de Deportivo Roca.

El anuncio llegó minutos después de la victoria del Naranja ante Atlético Regina, en la definición por penales de la final del torneo Clausura de la Liga Confluencia.

Sin embargo, la decisión ya estaba tomada desde hacía algunas semanas. Tras la eliminación en los octavos de final del Regional Amateur frente a Jorge Newbery, también por penales en el Luis Maiolino, Medina les comunicó a los dirigentes que dejaría el cargo una vez finalizado el Clausura.

«Después del partido con Newbery hablé con los dirigentes y les dije que este iba a ser el último partido, sea cual sea el resultado. Así que muy feliz de haberlo terminado de esta manera», expresó en un video difundido por el propio club.

Su lugar será ocupado por Rafael Salvo, quien tuvo un paso como jugador por el Naranja, con participación en el Argentino B, y hasta ahora se desempeñaba como entrenador de las divisiones formativas. Lo acompañará como ayudante de campo Fernando Fernández, otro hombre de extensa trayectoria en la institución, tanto dentro como fuera de la cancha.

En principio, Salvo estará al frente de Deportivo Roca hasta fin de año y dirigirá al Depo en la reanudación de la Copa de la Liga Confluencia.