El parador de Punta Nevada es uno de los edificios que CAPSA informó que está renovando en el cerro Catedral. Los trabajos se realizan dentro de las instalaciones existentes.

Catedral Alta Patagonia S.A. (CAPSA) informó que está ejecutando un programa de obras y mejoras por US$ 15 millones con recursos propios en el cerro Catedral, el centro de esquí de Bariloche y el más grande de Sudamérica. Según la concesionaria, los trabajos incluyen la renovación del centro comercial de la base y del parador de Punta Nevada, además de la ampliación del Play Park, el sector destinado a quienes se inician en el esquí.

La empresa sostiene que está concretando estas intervenciones permitidas en el contrato de concesión y que las obras de modernización de mayor envergadura siguen pendientes. Entre ellas figura el recambio de la telecabina Amancay (que ya está en el país) y la construcción de sus nuevas estaciones, un proyecto de US$ 50 millones en total.

«Necesitamos una respuesta concreta sobre el Plan Director de Cerro Catedral para renovar infraestructura que ya quedó obsoleta, tanto en la base como en la montaña, y avanzar con las obras de accesos y estacionamientos. Necesitamos saber qué se puede construir, dónde y bajo qué condiciones. Con los parámetros urbanísticos definidos podemos ajustar los proyectos, completar la documentación y avanzar con los trámites de obra. Mientras esa respuesta siga pendiente, esas inversiones de modernización están frenadas«, planteó Hugo Tosio, coordinador general de Catedral.

Qué obras están en marcha en el Catedral

En relación a las tareas que se están ejecutando, Tosio aclaró: «Estamos haciendo todo lo que permite el contrato de concesión. Cada año, al cierre de la temporada, hacemos el mantenimiento de los medios de elevación. Este programa también incluye la modernización de los tableros eléctricos de varios medios. Renovamos toda la flota de máquinas pisapistas, acondicionamos las pistas y hacemos el mantenimiento del sistema de fabricación de nieve para garantizar el inicio de cada temporada».

La renovación del shopping de la base se realiza dentro del edificio actual, sin modificar su estructura.

Detalló que también se invirtió en tecnología para agilizar el ingreso al cerro y facilitar la compra de pases. «En materia de seguridad de montaña, renovamos el equipamiento y los materiales cada temporada y avanzamos con una nueva etapa del sistema Gazex en el sector de Nubes», acotó» y «además, estamos renovando el shopping de la base y el parador de Punta Nevada dentro de los edificios existentes, sin intervenir sus estructuras».

Según CAPSA, la ampliación del Play Park sumará unos 2.500 metros cuadrados para quienes dan sus primeros pasos en el esquí.

En el Play Park, «la ampliación prevé sumar, en principio, unos 2.500 m² para que quienes dan sus primeros pasos» en el esquí tengan más espacio para aprender. Toda la superficie incorporada contará con un sistema de innivación. Vamos a distribuir generadores móviles T40 en la cantidad y las ubicaciones necesarias para asegurar la cobertura de nieve del nuevo sector», precisó el coordinador.

Qué pasa con el recambio de la Telecabina Amancay

El proyecto completo de recambio del medio de elevación (que ya está en el país) incluye el recambio del medio y la construcción de las estaciones inferior y superior, lo que representa una inversión de USD 50 millones, informó la empresa. «Para completar el proyecto de las estaciones y ordenar el cronograma de obra necesitamos que el Municipio defina los parámetros urbanísticos aplicables», destacó Tosio.

«Esperamos que el Ejecutivo municipal indique cuándo va a resolver las definiciones pendientes del Plan Director y precise qué cuestiones técnicas quedan por tratar. En la montaña hay pocos meses para ejecutar obras de esta envergadura. Después hay que prever el montaje y las pruebas. Cada semana de demora reduce la ventana de trabajo disponible antes del invierno de 2027», puntualizó.

Sigue frenada una obra clave en cerro Catedral

La discusión sobre cuánto se puede construir en la base del cerro Catedral, con qué alturas y para qué usos se remonta a 2018, cuando se renovó el contrato de concesión. El 21 de mayo de 2026 se realizó una audiencia pública sobre el Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental.

En octubre, fuentes municipales informaron a Diario RÍO NEGRO que la Secretaría de Planeamiento de Bariloche todavía analizaba observaciones técnicas y que, una vez cerrada esa etapa, el proyecto debía pasar al Concejo Deliberante. Al 20 de noviembre, el Plan Director del cerro Catedral seguía pendiente de ser remitido al Concejo Municipal para su tratamiento.

Una de las obras vinculadas a esas definiciones es el edificio de 11.530 metros cuadrados que CAPSA proyecta en la base. Allí funcionarían la estación inferior de la nueva telecabina Amancay, además de locales comerciales, espacios gastronómicos y servicios para los visitantes.

Los ediles consultados por Diario RÍO NEGRO expresaron distintas posturas. El presidente del cuerpo, Gerardo del Río, anticipó que respaldaría la propuesta del Ejecutivo. Otros concejales plantearon evaluar las obras por separado, revisar su impacto ambiental o someter el plan a una consulta popular. También hubo rechazos al proyecto tal como se conocía, con objeciones a los parámetros urbanísticos previstos para distintos sectores de la montaña.