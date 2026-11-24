El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó que se investigue el homenaje al dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Roberto Santucho, que la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) declaró de interés institucional. En su presentación, reclamó el dictado de una medida cautelar de no innovar para suspender de manera provisoria tanto la realización del acto como la instalación de una obra alusiva en la sede académica.

El requerimiento judicial cuestiona directamente la resolución que avaló la iniciativa, su difusión a través de los canales oficiales de la casa de estudios y el posible destino de recursos universitarios. Stornelli pidió determinar si los hechos encuadran en delitos de acción pública, con una referencia preliminar a la posible figura de apología del delito.

Fiscal federal Carlos Stornelli.

Según argumentó el fiscal, el reconocimiento no quedó limitado a una expresión de particulares, sino que adquirió carácter institucional al ser comunicado por las vías formales de la facultad. Por ello, solicitó revisar si se emplearon fondos, bienes, personal o infraestructura de la UBA para la elaboración, el traslado, la instalación o el mantenimiento de la escultura y la organización del evento.

La investigación apunta a establecer las eventuales responsabilidades de los integrantes del Consejo Directivo de Ciencias Sociales que aprobaron la medida, así como de quienes participaron en su redacción, firma, difusión y ejecución.

Los antecedentes citados en el requerimiento judicial

En su escrito, Stornelli consignó que tomó conocimiento de la actividad a partir de publicaciones periodísticas, citando puntualmente dos artículos de Infobae difundidos el 23 de noviembre. A raíz de esa cobertura, el fiscal incorporó una serie de hechos históricos atribuidos al ERP para que sean evaluados en conjunto con el alcance del reconocimiento académico:

Septiembre de 1973: El ataque contra el Comando de Sanidad del Ejército en la ciudad de Buenos Aires, episodio que provocó una fuerte conmoción pública y fue señalado en la presentación como un desafío armado al proceso institucional de aquel momento.

El ataque contra el Comando de Sanidad del Ejército en la ciudad de Buenos Aires, episodio que provocó una fuerte conmoción pública y fue señalado en la presentación como un desafío armado al proceso institucional de aquel momento. Enero de 1974: El asalto a la guarnición militar de Azul.

El asalto a la guarnición militar de Azul. Agosto de 1974: El intento de copamiento de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María.

El intento de copamiento de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María. Diciembre de 1974: Un atentado cometido en Tucumán en el que fueron asesinados el capitán Humberto Viola y su hija María Cristina, mientras que otra de sus hijas, María Fernanda, sufrió heridas de gravedad.

Un atentado cometido en Tucumán en el que fueron asesinados el capitán Humberto Viola y su hija María Cristina, mientras que otra de sus hijas, María Fernanda, sufrió heridas de gravedad. Diciembre de 1975: El ataque al Batallón de Arsenales 601 de Monte Chingolo.

Asimismo, el dictamen del fiscal retomó lo publicado por Infobae respecto a la postura del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien manifestó públicamente su rechazo a la actividad y adelantó que impulsará un pronunciamiento del Consejo Superior de la universidad.

La iniciativa cuestionada fue promovida por el Colectivo Cultural Contramuro junto a la cátedra del docente Pablo Bonavena, e incluye intervenciones políticas y culturales además del emplazamiento de una escultura en homenaje a Santucho.

Más denuncias penales y el rechazo de los abogados

El expediente impulsado por Stornelli no es el único frente judicial abierto contra la actividad en Ciencias Sociales. Se sumaron al menos otras dos denuncias penales, radicadas por el exjuez federal Guillermo Juan Tiscornia y por el diputado nacional Sergio Capozzi.

Por un lado, Tiscornia denunció una presunta apología del crimen y apuntó tanto contra los miembros del Consejo Directivo que avalaron la resolución como contra los responsables de la cátedra promotora y los integrantes del Colectivo Cultural Contramuro. Por otro, Capozzi señaló los posibles delitos de apología del crimen e incitación a la violencia colectiva, atribuyendo responsabilidad directa a la decana de la facultad, Ana Arias.

En paralelo a las presentaciones en Tribunales, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal emitió un comunicado para rechazar la declaración de interés institucional dispuesta por el Consejo Directivo.

La presidenta de la entidad, Alejandra García, sostuvo: “Santucho encabezó una organización que recurrió a los secuestros, los asesinatos y la violencia armada para alcanzar sus objetivos políticos, incluso durante gobiernos constitucionales. Esos métodos eran incompatibles con los principios de la convivencia democrática y no podían ser objeto de homenaje”.