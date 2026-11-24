Este miércoles 25 de noviembre 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da por finalizado el calendario mensual para la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación por Embarazo (AUE), al tiempo que continúa con las transferencias para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y habilita el primer tramo de la Prestación por Desempleo.

De acuerdo con el cronograma oficial dispuesto por ANSES, mediante la Resolución 304/2026 y las liquidaciones publicadas en su plataforma digital Mi ANSES, todas las prestaciones acreditadas en la jornada incorporan el reajuste por movilidad del 1,93%, calculado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), alcanzando de manera automática a los beneficiarios.

Calendario ANSES de este miércoles 25 de noviembre 2026: terminaciones de DNI y montos acreditados

Las transferencias bancarias, programadas por el organismo previsional, para esta jornada se distribuyen según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF) : perciben la liquidación mensual los titulares con DNI terminado en 9, cerrando así la totalidad del calendario ordinario de noviembre para ambas asignaciones.

: perciben la liquidación mensual los titulares con DNI terminado en 9, cerrando así la totalidad del calendario ordinario de noviembre para ambas asignaciones. Asignación por Embarazo (AUE) : reciben el depósito bancario las titulares con documento finalizado en 9, completando el cronograma mensual de la prestación.

: reciben el depósito bancario las titulares con documento finalizado en 9, completando el cronograma mensual de la prestación. Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo : cobran sus haberes los adultos mayores con DNI terminado en 2 y 3 (segmento que abarca prestaciones desde los $514.158,47 hasta el tope máximo bruto de $2.988.765,82, sin bono extraordinario).

: cobran sus haberes los adultos mayores con DNI terminado en 2 y 3 (segmento que abarca prestaciones desde los $514.158,47 hasta el tope máximo bruto de $2.988.765,82, sin bono extraordinario). Prestación por Desempleo: se inicia el cronograma mensual del seguro por desempleo con los beneficiarios cuyo documento finaliza en 0 y 1 (con un tope máximo vigente de $322.000).

Cómo sigue el cronograma ANSES hasta fin de mes y qué pasará en diciembre 2026 con el aumento del 2,17%

Tras completarse este miércoles las asignaciones mensuales, el organismo previsional concentrará los últimos tres días hábiles de noviembre 2026 en cerrar los dos cronogramas restantes: