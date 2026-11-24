El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck y la intendenta de Roca, María Emilia Soria encabezaron el acto realizado en la Asociación Libanesa. Foto: Fiorella Ciaramaria.

El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck y la intendenta de Roca, María Emilia Soria, volvieron a mostrarse juntos en Roca y respondieron sobre el acercamiento político que protagonizaron en las últimas semanas. Después de varios encuentros públicos y de la asistencia financiera que recibió el Municipio para completar los salarios de octubre, el gobernador negó que exista una negociación electoral con la intendenta, mientras que la jefa comunal defendió la relación institucional con la Provincia.

El encuentro se realizó en la firma de contratos para la repavimentación de distintos tramos de las rutas nacionales 22 y 151 y la apertura de ofertas para la ampliación y modificación de estaciones del Tren del Valle. También se entregaron escrituras del IPPV y se anunciaron aportes económicos para la ciudad.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO Weretilneck descartó que exista un componente electoral en las conversaciones. «Es una relación institucional, personal. Tenemos un muy buen diálogo, compartimos gestiones y hay una fuerte coincidencia», afirmó.

«No hay en esta relación ningún aspecto que tenga que ver con lo electoral». Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.

«Dos personas de distintos signos políticos pueden dialogar, pueden entenderse y pueden trabajar coordinadamente las cuestiones de responsabilidad de cada uno. No debería sorprender a nadie», sostuvo.

También negó que hayan hablado de candidaturas y consideró que todavía falta para entrar en la discusión electoral. «Cuando se adelanta en los tiempos electorales, todo se distorsiona«, señaló. En ese sentido, ubicó esa etapa hacia mediados de 2027.

Soria: «A los peronistas, transmitirles tranquilidad. No tenemos ni siquiera un calendario electoral»

La intendenta también respondió sobre las interpretaciones políticas que generaron las últimas apariciones conjuntas. Sostuvo que el entendimiento con el Gobierno provincial no comenzó con los encuentros recientes y recordó que Weretilneck participó de los aniversarios de la ciudad, incluso cuando recibía cuestionamientos por esas invitaciones.

«El vínculo con la Provincia fue siempre así, no es de ahora», afirmó. En ese sentido, cuestionó las lecturas que vincularon el acercamiento con la coyuntura política: «El gobernador vino a todos nuestros aniversarios. ¿Cómo no lo voy a invitar? No es mi cumpleaños, es el cumpleaños de la ciudad, tiene que estar la Provincia».

Soria defendió el diálogo institucional como una herramienta para resolver los problemas de los vecinos y aseguró que siempre fue su postura. Sin embargo, ante las preguntas sobre las repercusiones que los encuentros podían generar dentro del peronismo, buscó llevar tranquilidad y pidió no anticipar la discusión electoral.

«A los peronistas, transmitirles tranquilidad. No tenemos ni siquiera un calendario electoral». María Emilia Soria, intendenta de Roca.

La mandataria insistió en que no era oportuno mezclar las cuestiones políticas con los actos de gobierno: «Creo que no es oportuno mezclar las cosas. Así como el sábado el hecho era la inauguración de la pileta, hoy el hecho que nos convoca es otro».

La intendenta también puso el foco en la importancia de las obras para la provincia y en la necesidad de dar respuestas a los vecinos. «Hoy los rionegrinos tenemos que estar mirando esto, que es la consolidación de algo que yo como rionegrina reclamaba mucho, que era el Tren del Valle», señaló.

En esa línea, sostuvo que las diferencias políticas no deberían impedir el trabajo conjunto y remarcó que el objetivo debe ser encontrar soluciones para la población.

La crisis financiera de Roca que sorprendió a Soria: «en 20 años nunca tuvimos que pedir un anticipo financiero»

Las definiciones políticas se dieron después de las dificultades financieras que atravesó el Municipio para completar el pago de los salarios de octubre. La administración de Soria tuvo que desdoblar los haberes y solicitar un anticipo de coparticipación de $800 millones al Gobierno provincial.

Al referirse nuevamente a ese episodio, la intendenta reconoció que fue una situación inédita para la administración local. «En 20 años nunca tuvimos que pedir un anticipo financiero, un anticipo de coparticipación a la Provincia. Fue la primera vez», afirmó.

Soria admitió que el problema tomó por sorpresa al Ejecutivo municipal y que generó preocupación. Según explicó, el secretario de Hacienda no había informado oportunamente sobre las dificultades financieras que atravesaban.

«Fue de un momento para otro y la verdad que nos tomó a todos por sorpresa. No es mi primera vez como intendenta, llevo siete años y es la primera vez que no podemos pagar en tiempo y forma», sostuvo.

La jefa comunal remarcó que los salarios finalmente fueron cancelados el 4 de noviembre y explicó que entre los factores que complicaron las cuentas estuvieron la caída de la recaudación propia y de las tasas municipales, además de los gastos que debió afrontar la ciudad por obras y compromisos que habían quedado sin financiamiento nacional.

«Estamos sobrellevando las situaciones, estamos siendo mucho más cautos en el gasto, en el control y en la obra pública», María Emilia Soria, intendenta de Roca.

También mencionó el impacto de las 22 alertas climáticas registradas, que demandaron tareas de prevención y horas extras del personal municipal.

«La recaudación está cayendo. El vecino que me está escuchando está endeudado. Imagínense los municipios, las dificultades que estamos atravesando», planteó.

Frente a ese escenario, Soria anticipó que su gestión profundizará el control del gasto, revisará las autorizaciones de horas extras y será más cautelosa con las inversiones en obra pública. También mencionó nuevas estrategias para mejorar los ingresos municipales, entre ellas la subasta de lotes y un plan de regularización de deudas con descuentos sobre los intereses.