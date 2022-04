Candela Díaz, la Guerrera neuquina campeona con Boca

Candela Díaz cumplió un sueño hace tres meses al debutar en la Liga Argentina de vóley, primera división nacional, con la camiseta de Boca y tardó muy poco en hacer realidad otra fantasía, la que persigue cada deportista cuando empieza una competencia: salir campeona.

La neuquina llegó hace menos de un año al Xeneize y en la temporada 2022 tuvo la chance de subir al equipo principal.

La armadora brindó soluciones entrando desde el banco y prolongó sus minutos en cancha a medida que avanzaba el torneo.

Las Guerreras boquenses vencieron en la final a Gimnasia con dos 3 a 0 que liquidaron rápido la serie ante un rival que estaba invicto antes de esa llave.

“Creo que es algo que no se puede explicar con palabras. Son muchísimos los sentimientos encontrados, es una alegría que no me voy a olvidar nunca. Un momento que marcó mi vida definitivamente”, describió Candela en diálogo con Río Negro.

La jugadora nacida en Picún Leufú reconoció que fue “algo que sinceramente no me esperaba” y destacó que “todo fue muy rápido”.

“Creo que las mejores cosas pasan así, inesperadamente. Por ahora es el logro más grande de mi vida y estoy muy contenta con eso, con muchas ganas de superarme y mejorar”, amplió.

¡¡Felicidades, campeonas!! 🏆



✅ Séptima corona de Liga Femenina para @BocaVoley. pic.twitter.com/tXEkyltWnB — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) April 13, 2022

En cuanto a las virtudes del equipo en el correr del campeonato, Díaz analizó: “durante la liga pudimos crecer como equipo, técnica y tácticamente. Supimos ir de menor a mayor, entrenamos muy duro y nunca bajamos los brazos. Creo que eso es un factor importante, junto con las ganas y motivación que teníamos para afrontar las finales que se venían”.

Así como las Guerreras fueron agigantándose en cada partido, la neuquina también vivió un proceso similar, con más preponderancia en la rotación.

“Personalmente creo que tuve un crecimiento personal y deportivo durante la liga. Lejos de casa y con un ambiente totalmente nuevo hay que aprender a adaptarse”, valoró.

“Al principio tuve un rol apoyando al equipo un poco más por fuera de la cancha, pero a medida que se fue dando el verano pude darle al equipo seguridad para el doble cambio y obviamente mis ganas de ganar. Es un grupo humano hermoso, desde el día uno nos supimos apoyar entre todas. Eso es lo que más me llevo de esta liga, junto con el título”, agregó.

Candela quedó maravillada con el club y espera ganar más títulos con esta camiseta. Además, no deja de lado su formación académica mientras estudia la carrera de coaching ontológico en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

“Lo que me planteo ahora es seguir creciendo como jugadora y como persona. No aflojar ni a los entrenamientos ni a mis estudios personales”, aseguró.

Las más campeonas 7 títulos tiene Boca en la Liga Argentina de vóley femenino y es el club que más ganó. Festejó en 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2019 y 2022.

“Espero poder jugar mucho en mi categoría y responder de la mejor manera posible dando lo mejor de mi. El equipo viene muy arriba, con mucha confianza nos preparamos para el comienzo del torneo metropolitano”, añadió.

Con apenas 20 años, Candela Díaz tuvo un arranque de 2022 inmejorable. Lo que muchos persiguen durante toda una carrera lo consiguió en su temporada debut. Más allá de eso, la lista de sueños por cumplir aún tiene muchos ítems por tildar.