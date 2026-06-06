Entre nuevos nombramientos judiciales y el caso Michelli, el Senado acelera su agenda

La oposición logró aprobar la designación de la jueza que el Presidente había querido retirar.

Mientras el Senado se prepara para analizar nuevas designaciones judiciales, la atención sigue puesta en la definición que tomará el presidente Javier Milei respecto de la jueza María Verónica Michelli, cuyo pliego fue aprobado por la Cámara alta pese a que el Poder Ejecutivo había intentado retirarlo.

“Ya no depende de nosotros”, señaló el senador libertario Francisco Paoltroni, uno de los legisladores que acompañó este jueves la designación de Michelli para integrar el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata.

En la misma línea, el también oficialista Pablo Cervi sostuvo que “el acuerdo del Senado habilita el nombramiento, pero no reemplaza el acto del Poder Ejecutivo”.

Por su parte, Bartolomé Abdala destacó que la normalización de la Justicia fue uno de los compromisos asumidos por La Libertad Avanza durante la campaña electoral.

“Se dio un paso importante nombrando 73 jueces en lugares que venían vacantes desde hace años. En esos juzgados se trabajaba con jueces subrogantes. La tarea de la Justicia era suplantada por algún secretario y avalada por los jueces”, afirmó.

Consultado sobre la situación de Michelli, Abdala remarcó: “Bancamos al Presidente”.

La postura del Gobierno

Las declaraciones de los senadores oficialistas se sumaron a las expresadas este viernes por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien aseguró que Milei no está obligado a firmar el nombramiento de la magistrada.

“Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de Justicia, se firmará. El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”, afirmó en declaraciones a Radio Mitre.

Durante la sesión del jueves, el Senado aprobó un total de 74 pliegos judiciales. Sin embargo, la mayoría del bloque oficialista votó en contra de la designación de Michelli.

Desde el Colegio Público de la Abogacía, presidido por Alejandra García, habían advertido previamente sobre la práctica de retirar candidaturas ya enviadas al Congreso.

“El retiro de pliegos ya enviados por el Poder Ejecutivo es una práctica discutible y que debe ser aplicada restrictivamente, máxime cuando el pliego ha obtenido dictamen de comisión”, señalaron.

Además, sostuvieron que los retiros sucesivos de postulaciones durante la última década contribuyeron a demorar la cobertura de vacantes judiciales que continúan en niveles críticos.

El respaldo de la oposición

La aprobación del pliego de Michelli se concretó con 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones, gracias al acompañamiento de distintos bloques opositores y algunos votos provenientes del oficialismo.

La presidenta del bloque Convicción Federal, Carolina Moisés, defendió la decisión del Senado.

“María Verónica Michelli logró el acuerdo de todo el cuerpo, garantizando de esta forma la independencia de este Senado ante los caprichos del presidente Javier Milei y protegiendo a quienes hoy se ven afectados en sus derechos por la prepotencia de algunos funcionarios”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que su espacio continuará velando por el cumplimiento de las normas y la transparencia en los procesos de selección de magistrados.

Nuevas audiencias en la Comisión de Acuerdos

La Comisión de Acuerdos, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto, convocó para el próximo martes a siete candidatos propuestos para ocupar distintos cargos en la Justicia.

Entre ellos figura Víctor Pesino, quien busca continuar como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal.

Pesino intervino en decisiones vinculadas a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y también anuló las elecciones de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), desplazando a Abel Furlán y disponiendo una intervención.

El Poder Ejecutivo solicitó extender su permanencia por cinco años más, ya que el magistrado se encuentra próximo a cumplir 75 años, edad límite establecida para el ejercicio del cargo.

En ese contexto, Abel Furlán mantuvo reuniones con integrantes del interbloque Justicialista que conduce José Mayans para solicitar que no se avale la continuidad del juez.

Reorganización de las Cámaras Federales

En paralelo, el Senado aprobó la reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que pasará a funcionar dividida en dos salas.

La iniciativa fue impulsada por los senadores Beatriz Ávila, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada.

La Cámara tiene jurisdicción sobre Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, donde residen más de tres millones de personas y se tramitan causas de alta relevancia institucional dentro del fuero federal.

“Esta reforma responde a una necesidad concreta de nuestra región y constituye un paso fundamental para modernizar el funcionamiento de la Justicia Federal”, afirmó Ávila.

La legisladora consideró que la medida permitirá agilizar procesos, reducir demoras y brindar respuestas más rápidas a los ciudadanos.

Por otra parte, el senador radical Maximiliano Abad logró la aprobación de una nueva sala para la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.

“Es una gran noticia para los bonaerenses. Esta decisión permitirá descongestionar un tribunal que cubre una enorme extensión territorial y que hoy trabaja al límite de su capacidad”, sostuvo.

Abad destacó que gran parte de las causas que llegan a ese tribunal están vinculadas a temas previsionales y de salud.

“Se trata de jubilados que esperan un reajuste y de pacientes que reclaman cobertura para tratamientos médicos. Son miles de personas que necesitan respuestas más rápidas y eficaces”, señaló.

Según datos expuestos por el legislador, la Cámara Federal de Mar del Plata concentra las apelaciones de ocho juzgados federales y tiene jurisdicción sobre cerca del 40% del territorio bonaerense. Además, mientras en sus primeros años recibía alrededor de 700 expedientes anuales, durante 2025 alcanzó los 8.900 casos, un incremento superior al 1.100%.

Con información de TN