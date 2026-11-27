La segunda práctica del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 dejó un nuevo foco de tensión entre Franco Colapinto y Carlos Sainz. El piloto argentino superó al español de Williams durante una maniobra en Lusail que no cayó bien del otro lado y, una vez finalizada la actividad del viernes, el madrileño expresó públicamente su malestar.

En diálogo con el medio español MARCA, Sainz dejó en claro que lo sucedido no fue un episodio aislado y aseguró que ya tuvo otros inconvenientes con el corredor de Alpine. «Ya van un par de viernes en los que Franco se comporta de forma un poco complicada conmigo», manifestó.

Pero el español fue más allá y cuestionó la intensidad con la que Colapinto afronta determinadas maniobras durante los entrenamientos. «No entiendo qué hace los viernes, porque corre como si fuera domingo; supongo que es cosa de la juventud», lanzó, en referencia a una sesión en la que los equipos buscan preparar sus autos para el resto del fin de semana.

Además, Sainz anticipó que buscará hablar personalmente con el argentino para aclarar lo sucedido. «Voy a tener que hablar con él», advirtió, y dejó abierta la posibilidad de una conversación entre ambos durante el Gran Premio de Qatar.

La maniobra que originó el malestar se produjo en la FP2, cuando Colapinto consiguió superar al Williams de Sainz en una secuencia que también tuvo como testigo a George Russell. El británico, que circulaba detrás de ambos con su Mercedes, reaccionó sorprendido por radio: «Oh, wow», expresó entre risas.

APROVECHÓ COLAPINTO: el argentino superó a Sainz y provocó la reacción de George Russell. 📺 Mirá TODA la 🏎️ #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/PRZboYOTFE — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 27, 2026

Por su parte, Colapinto también había hecho referencia a sus maniobras defensivas durante el segundo entrenamiento, aunque sin responder directamente a las declaraciones del español. En diálogo con ESPN Argentina, el argentino señaló: «En la defensa estamos bien, pero bueno, hay que intentar ir un poco más rápido porque se va a complicar, si no, el domingo. Pero hay que intentar dar un salto».

En cuanto a los resultados, Colapinto terminó 15° en la segunda práctica, con un tiempo de 1m25s733, mientras que Sainz finalizó 16°. La actividad del Gran Premio de Qatar continuará este sábado con el tercer entrenamiento, desde las 11.30, y la clasificación, a partir de las 15, ambos horarios de Argentina.