En el área de Odontología se realizó una remodelación integral para reorganizar los espacios y mejorar las condiciones de atención. Foto: gentileza.

El hospital Bouquet Roldán de Neuquén renovó dos sectores clave para su funcionamiento: Odontología y Esterilización. Las intervenciones incluyeron la remodelación de los consultorios, la incorporación de cuatro sillones odontológicos y mejoras en las instalaciones destinadas al procesamiento del material médico.

El gobernador, Rolando Figueroa, recorrió las instalaciones junto al intendente de Neuquén, Mariano Gaido, y la secretaria de Jefatura de Gabinete municipal, María Pasqualini.

Cuatro sillones nuevos y consultorios renovados

En el área de Odontología se realizó una remodelación integral para reorganizar los espacios y mejorar las condiciones de atención. Los trabajos incluyeron nuevas divisiones internas, reemplazo de aberturas, renovación de pisos y cielorrasos y adecuaciones en las instalaciones de agua y aire comprimido.

A las mejoras edilicias se sumaron cuatro sillones odontológicos nuevos, adquiridos con una inversión superior a los 25 mil dólares. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Germán Willhuber, odontólogo del hospital provincial, contó las condiciones de trabajo previas.

«Nosotros teníamos un servicio con cuatro consultorios, un sillón por cada consultorio, que estaban en estado deplorable. Nos quedan dos sillones más o menos en funcionamiento y por eso nos quedó diezmada la atención en el último tiempo«, remarcó el doctor.

También se reemplazaron bachas y griferías, se ajustó el mobiliario de los consultorios y las instalaciones para adecuarlas a las necesidades del servicio. «Los sillones odontológicos llevan sistemas de cañerías de aire y de agua para el funcionamiento del instrumental y la irrigación. Entonces, se renovaron todos los servicios aire, gas, agua«, detalló Willhuber.

También anunció: «Se incorporará material instrumental prontamente, por ejemplo, un ortopantomógrafo que es para sacar radiografías panorámicas. Será el primero en el sistema público de salud de Neuquén. Todavía no está en funcionamiento, hay que hacer unos ajustes».

Explicó que la próxima semana se restablecerá la guardia odontológica en el Bouquet Roldán, que había sido trasladada al Hospital de Plottier por falta de espacio. Además, informó que el próximo fin de semana podría ponerse en funcionamiento el ortopantomógrafo.

Durante la inauguración, el ministro de Salud, Martín Regueiro, destacó la concreción de un proyecto que llevaba varios años de trabajo conjunto entre la Región Sanitaria y el área de Arquitectura del hospital.

También reconoció las dificultades que implicó ejecutar las tareas mientras el servicio permanecía temporalmente restringido, lo que obligó a derivar pacientes a otros establecimientos.

Qué trabajos se hicieron en Esterilización

La segunda intervención se concentró en el sector de Esterilización, especialmente en la zona de autoclaves, una herramienta que elimina microorganismos y esporas mediante vapor, y el ingreso de material sucio.

Los trabajos incluyeron el retiro de equipos fuera de uso y la reubicación del autoclave existente. Además, se acondicionó la infraestructura para permitir la incorporación de un segundo equipo, cuya adquisición está siendo gestionada por la Dirección de Ingeniería Clínica.

La remodelación también contempló nuevos tabiques divisorios con aislación térmica, pisos graníticos, revestimientos cerámicos y pintura epoxi en la zona de autoclaves.

En el acceso de material sucio se renovó el mobiliario y se instalaron mesadas de granito, bachas de acero inoxidable y griferías nuevas. También se realizaron mejoras en el área de cambiado y se actualizaron las instalaciones eléctricas, la iluminación LED, las redes de agua, los desagües y el sistema de aire comprimido.