La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) para empleadas domésticas debe abonarse en la última jornada laboral de diciembre, pero el cálculo del 50% sobre el mejor sueldo del semestre admite deducciones específicas cuando existieron suspensiones sin goce de haberes o licencias por maternidad durante los últimos seis meses.

De acuerdo con los lineamientos del régimen especial de la Ley 26.844 y las guías operativas difundidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), el derecho al cobro para empleadas domésticas alcanza a todo el personal registrado, sin importar si percibe una remuneración mensual o liquida sus tareas por hora.

Cómo calcular el aguinaldo de empleadas domésticas: rubros incluidos y licencias que descuentan

Para determinar la mejor remuneración devengada entre julio y diciembre, el empleador debe sumar todos los conceptos remunerativos percibidos en cada mes del semestre y seleccionar la cifra más elevada.

Esta base imponible integra el sueldo básico, las horas extras, los viáticos habituales, las prestaciones en especie como habitación y los adicionales legales por antigüedad (1% anual desde septiembre 2020) y zona desfavorable (31% en Río Negro, Neuquén y la región patagónica).

Sin embargo, el cálculo sufre una reducción proporcional cuando el vínculo registró interrupciones no remuneradas por el empleador durante el semestre:

Períodos que se descuentan : los meses de licencia por maternidad, período en el que la asignación es abonada directamente por ANSES , y las licencias sin goce de sueldo no se computan como tiempo trabajado, exigiendo prorratear el medio aguinaldo según los días efectivos de prestación.

: los meses de licencia por maternidad, período en el que la asignación es abonada directamente por , y las licencias sin goce de sueldo no se computan como tiempo trabajado, exigiendo prorratear el medio aguinaldo según los días efectivos de prestación. Períodos que se computan íntegros: las vacaciones anuales, las licencias por enfermedad inculpable y las licencias especiales pagas sí integran el tiempo de servicio habitual y no generan quitas sobre el SAC.

Empleadas domésticas por hora y aguinaldo proporcional: fórmulas de liquidación

Quienes cumplen jornadas fraccionadas o menores a 24 horas semanales acceden al beneficio, sin necesidad de alcanzar un piso mínimo de horas trabajadas. En estos casos, se suman todos los jornales cobrados en cada mes del segundo semestre, se identifica el mes de mayor ingreso total y se divide ese importe por dos.

Cuando la relación laboral comenzó después del 1° de julio o finaliza antes de concluir diciembre por renuncia o despido, corresponde abonar el aguinaldo proporcional. Para estimarlo en meses completos, se toma el 50% del mejor sueldo del período, se divide por seis y se multiplica por la cantidad de meses trabajados (por ejemplo, cuatro meses de servicio equivalen al 66,67% de un medio aguinaldo completo).