La Legislatura de Río Negro aprobó el jueves el paquete fiscal para 2027, que establece los lineamientos tributarios para el próximo año. Entre los principales puntos, no habrá modificaciones en la matriz impositiva y los impuestos Automotor e Inmobiliario tendrán un incremento nominal de hasta el 30%.

Así lo explicó Alejandro Palmieri, titular de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, en una entrevista con RÍO NEGRO RADIO. El funcionario destacó: «Los impuestos que mayor cantidad de contribuyentes tienen, que son la patente y el inmobiliario, no van a tener modificaciones», señaló. Luego aclaró que, como se trata de valores establecidos al 1 de enero de 2026, se aplicará una actualización para las boletas del año próximo.

En ese sentido, precisó que la ley establece un tope del 30% para los aumentos. «Nadie, con su misma casa o con su mismo auto, va a recibir una boleta 30% mayor a la que recibió en enero del año pasado», afirmó.

La Legislatura aprobó el paquete fiscal con 36 votos a favor y 12 en contra.

El paquete fiscal también contempla la continuidad de los descuentos para los contribuyentes cumplidores, con beneficios tanto para quienes opten por el pago anual anticipado como para quienes abonen las cuotas mensuales.

Palmieri explicó que «quienes realicen el pago anual anticipado antes del 31 de diciembre podrán acceder a un descuento del 20%«. La alternativa estará disponible para los contribuyentes que quieran cancelar por adelantado el impuesto Automotor o el Inmobiliario.

Para quienes elijan el esquema de cuotas mensuales también habrá bonificaciones. Según detalló, se incrementaron los beneficios para quienes paguen cada vencimiento en término: «Un 10% por estar al día. Si a eso le suman adherir al débito automático, ese descuento llega al valor de todos los meses».

En cuanto al cumplimiento tributario, Palmieri consideró que los niveles de morosidad no son elevados. Como referencia, indicó que «uno de cada tres propietarios de inmuebles y uno de cada cuatro titulares de automotores eligieron el pago anual anticipado». A su vez, señaló que aproximadamente el 54% de los contribuyentes cumple mensualmente con el pago de la patente antes del vencimiento.

La importancia de las inversiones energéticas

Mas adelante, Palmieri resaltó el comportamiento de los ingresos provinciales en un contexto económico nacional marcado por la caída de la actividad. Anticipó que Río Negro superará en un 10% las proyecciones que había establecido para 2026: «Vamos a llegar a unos $960.000 millones de recaudación propia», aseguró.

El titular de la Agencia de Recaudación atribuyó parte de ese resultado al movimiento económico generado por los grandes proyectos energéticos que se desarrollan en la provincia: «Neuquén y Río Negro, ligado a Vaca Muerta y a estos proyectos, y San Juan con proyectos ligados a la minería, le están ganando o equiparando a la inflación», explicó.

Para Palmieri, las inversiones vinculadas con la actividad hidrocarburífera permitieron amortiguar el impacto: «Estos grandes proyectos vinieron a ayudar a que esa caída real no sea tan grande, sino que, todo lo contrario, no sea una de las pocas provincias que está en positivo», sostuvo.

También destacó el efecto sobre el entramado empresarial local y señaló que cerca de «500 pymes rionegrinas trabajan como proveedoras indirectas de las grandes compañías» que llegaron para ejecutar los proyectos.

La previsibilidad para atraer empresas a Río Negro

Palmieri también se refirió a las condiciones que permitieron atraer grandes inversiones a Río Negro y destacó la importancia de ofrecer reglas claras y estabilidad a las empresas que proyectan desembolsos millonarios a largo plazo.

«Estamos acostumbrados a decir la palabra previsibilidad, pero la verdad es que es algo que no caracterizaba a la Argentina de hace algunos años atrás», sostuvo durante la entrevista con RÍO NEGRO RADIO.

En ese sentido, mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el Gobierno nacional, como «una herramienta para transmitir estabilidad fiscal y seguridad jurídica a los inversores».

El funcionario también destacó la adhesión de Río Negro al régimen y señaló que los acuerdos firmados con las grandes empresas son ratificados por la Legislatura provincial. Según planteó, ese mecanismo busca dar garantías sobre la continuidad de las condiciones establecidas: «Todo ese conjunto de cosas son las que dieron el escenario positivo para que estas grandes inversiones vengan a Río Negro», concluyó.