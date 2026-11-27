La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, difundió este viernes un encuentro con el diputado nacional Aníbal Tortoriello acompañado de un mensaje centrado en la construcción política en Río Negro. La publicación, que exhibe la sintonía entre ambos dirigentes nacionales de la provincia, incorpora además una cita bíblica dirigida a quienes la cuestionan en la escena pública.

De acuerdo con la publicación realizada por Lorena Villaverde en sus cuentas oficiales de redes sociales, donde etiquetó el usuario institucional de Aníbal Tortoriello (@atortoriellook) junto a un registro audiovisual de la reunión, la legisladora agradeció el respaldo recibido y ratificó el trabajo conjunto con la mira puesta en el distrito rionegrino.

La publicación de Lorena Villaverde tras la visita de Aníbal Tortoriello

El mensaje difundido por Lorena Villaverde, tras recibir a Aníbal Tortoriello, combinó una referencia religiosa con una definición política sobre el futuro de Río Negro. En el texto que acompaña la grabación, Villaverde escribió: «Dios adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores», pasaje correspondiente al Salmo 23 con el que aludió a sus adversarios políticos.

A continuación, la diputada libertaria dirigió un reconocimiento explícito al exintendente de Cipolletti: «Gracias @atortoriellook por tu visita y cálidas palabras. Siempre construyendo y pensando en nuevo Río Negro».

El vínculo político entre Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello en Río Negro

La difusión del encuentro entre Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello ocurre en medio de los reacomodamientos de las fuerzas partidarias en Río Negro, tras las últimas definiciones parlamentarias en el Congreso de la Nación.

Ambos dirigentes ocupan bancas por Río Negro en la Cámara de Diputados de la Nación, donde mantienen coincidencias en la agenda legislativa impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.

Al mostrar de manera pública la visita de Tortoriello y cerrar su publicación con la consigna de construir un «nuevo Río Negro», Villaverde expuso una instancia de diálogo político entre dos de los principales referentes de la oposición provincial de cara al calendario electoral de 2027.