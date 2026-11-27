La cuarta edición de la Regata de la Confluencia se disputará este sábado y domingo en los ríos Neuquén y Limay, con un recorrido total de 57,8 kilómetros dividido en cuatro etapas. La competencia de canotaje, kayak y stand up paddle, organizada por la Municipalidad de Neuquén con entrada gratuita para los inscriptos, contará con la participación de 250 palistas provenientes de distintas provincias argentinas y de Chile, e incluirá un tramo inicial en la localidad de Senillosa.

Presentación oficial de la Regata Confluencia

Durante la presentación oficial del evento, las autoridades municipales y provinciales detallaron el impacto de la prueba y las condiciones técnicas de esta nueva edición. La secretaria de Jefatura de Gabinete municipal, María Pasqualini, señaló que la competencia utiliza los 35 kilómetros desarrollados del Paseo Costero y agradeció el acompañamiento del municipio de Senillosa.

«Es una ciudad que ya se consolidó como turística, y eso se refleja en indicadores concretos, como la ocupación hotelera y el movimiento que genera en los sectores gastronómico y comercial. Este fin de semana, toda esa actividad se trasladará al Paseo Costero», afirmó la funcionaria.

Por su parte, el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, indicó que el actual nivel de los ríos modificará la dinámica respecto de años anteriores. En ese sentido, explicó: «Hubo años de caudal bajo, que tiene su exigencia, y hoy tenemos caudales muy altos, que implican otra exigencia y nos impone un nivel de seguridad altísimo en el control de la regata».

Sobre la exigencia física, agregó: «Decidimos sostener cuatro etapas porque creemos que los palistas, a medida que la hacen cada año, sienten más desgaste. Creemos que va a ser muy dura, sobre todo la etapa 2 y la etapa 3, y eso nos va a permitir mostrar que el nivel de esta regata crece día a día». Asimismo, marcó el alcance institucional de la prueba: «Como decimos siempre, no competimos con la regata de Río Negro: esta es nuestra regata, es la regata de la provincia que hacemos en un trabajo articulado con el gobierno provincial y logramos que año tras año no solo se afiance, sino que esté dentro del calendario deportivo de la ciudad y de la provincia, y que convierta a Neuquén en una ciudad deportiva y cultural».

En representación del Ejecutivo neuquino, la secretaria de Deportes de la provincia, María Fernanda Villone, destacó la articulación entre ambas administraciones. «Quiero agradecer a todo el equipo de la Municipalidad, al equipo de la Provincia y a todos los que se han acercado para sumar su granito de arena y seguir fortaleciendo esta regata tan importante», sostuvo y añadió: «Desde el Gobierno provincial nos sentimos muy contentos de poder trabajar en equipo y de sumarnos a esta propuesta que forma parte del calendario deportivo y también turístico de la ciudad. Nos van a visitar participantes de otras provincias y de Chile, en el marco de una competencia internacional, y eso nos ayuda a seguir potenciando esta ciudad tan bella».

El operativo de prevención estará coordinado entre el municipio, la provincia y fuerzas federales. Serenelli confirmó que en el agua y en la costa trabajará el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), Prefectura Naval y el cuerpo de guardavidas, anticipando jornadas «de mucho aprendizaje para todos los equipos y de mucha exigencia». En sintonía, el jefe de la Delegación Comahue de Prefectura, Martín Zampa, señaló que se trata de una «fiesta deportiva náutica que cuenta con requisitos de seguridad que están brindados», y destacó el entorno natural de la región tras su paso por otras jurisdicciones.

Por su parte, desde la Secretaría de Emergencias, la coordinadora Sabrina Gallo recordó que la ciudad se encuentra bajo emergencia meteorológica declarada, remarcó la supervisión de las embarcaciones junto a los guardavidas y subrayó la necesidad de que los competidores mantengan una correcta hidratación frente a los pronósticos de temperaturas máximas con probabilidad de tormentas aisladas según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Regata de la Confluencia: cronograma completo de este fin de semana

El cronograma deportivo comenzará el sábado con la acreditación general de 8 a 9:30, previo a la primera etapa de 9,3 kilómetros que largará a las 10 desde la calle Figueroa hasta el balneario Albino Cotro, atravesando la confluencia de ambos ríos y la Isla 132.

Esa misma tarde, a las 15, se disputará la segunda etapa de 3,7 kilómetros en formato de velocidad, con salida en Albino Cotro, giro en una boya ubicada en el balneario Río Grande y regreso por el Limay hasta el punto de partida. Según se explicó, la intención de este formato es acercar la competencia a la zona de clubes y balnearios para facilitar la visibilidad del público.

La actividad continuará el domingo a las 10 con la etapa más extensa, de 34 kilómetros por el río Limay, uniendo el Camping Los Mimbres de Senillosa con el balneario Valentina.

Finalmente, tras un receso y la acreditación de las divisionales recreativas y de stand up paddle (de 13:30 a 14:30), a las 15 largará la cuarta y última etapa de 10,8 kilómetros desde Valentina hasta Albino Cotro por el paseo costero, tramo en el que confluirán más de 250 competidores en el agua.

El municipio recordó que para participar, la organización exige contar con embarcaciones en condiciones óptimas de flotabilidad, uso obligatorio de chaleco salvavidas, numeración oficial visible sin adhesivos de ediciones previas y protección solar.

Debido a las alertas climáticas, las autoridades se reservan la facultad de modificar horarios o acortar distancias por razones de seguridad. Todos los participantes recibirán la indumentaria oficial y medallas al completar el recorrido, mientras que los tiempos y certificados estarán disponibles en tiempo real a través del portal oficial