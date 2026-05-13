Semifinal confirmada en el Clausura: Argentinos Juniors se medirá ante Belgrano

Este martes se disputaron los primeros partidos de cuartos de final del torneo Apertura y ya se conoce quienes protagonizarán una de las semifinales.

En primer turno, Belgrano aprovechó el impulso que le dio el triunfo en el clásico cordobés ante Talleres y venció a Unión de Santa Fe por 2-0. Con un gran cabezazo, Adrián Sánchez abrió el marcador a los 20 minutos del segundo tiempo y en la última, Ramiro Hernández selló el resultado.

Sánchez y el gol que hizo estallar a Alberdi.

Tras la eliminación del Tatengue, ya no quedan representantes de la Zona A. En semifinales, el Pirata se verá las caras contra Argentinos Juniors. En el Diego Armando Maradona, el Bicho derrotó 1-0 a Huracán, en un partido que se definió en el tiempo extra y el único grito fue de Tomás Molina a los 5′ del primer tiempo del alargue.

En un lugar en la gran definición, Argentinos Juniors jugará de local por tercer cruce consecutivo, ya que terminó en la 3° posición de la zona, mientras que Belgrano fue 5°. Falta confirmación oficial, pero todo indica que el duelo será el sábado 16 de mayo. El último antecedente entre ambos fue el 2 de febrero con un empate 0-0.

Uno de los dos será un finalista inédito, ya que el Bicho no consigue un título desde el Clausura 2010 y el Pirata nunca pudo consagrarse en la Primera División.

El eufórico grito de Molina, que marcó la única diferencia en La Paternal.

El cuadro de los cuatro mejores se completará este miércoles. Desde las 18:45, Rosario Central recibirá a Racing en el Gigante de Arroyito. Mas tarde, a las 21:30, River jugará en el Monumental frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata.