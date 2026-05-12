El nombre de Dibu Martínez aparece en el radar de Liverpool para después del Mundial

Se acerca el final de la temporada y, además de estar con la cabeza puesta en afrontar la final de la Europa League con Aston Villa y el Mundial 2026 con la Selección Argentina, Emiliano Dibu Martínez también piensa, aún a lo lejos, qué pasará con su carrera el próximo semestre. Tiene contrato hasta mediados de 2029 en los Villanos pero, como sucede en cada mercado de pases, varios gigantes se interesarán por él.

En enero estuvo muy cerca de pegar el salto a Manchester United, al que esperó hasta el último minuto de la ventana de transferencias. Más allá de sus ganas, e incluso de los elogios que recibió de su compatriota Lisandro Martínez puertas adentro de Old Trafford, la negociación no avanzó y se terminó quedando en Birmingham.

Ya sin pelear por nada esta temporada -un panorama poco habitual en los últimos años- y al filo del receso, Liverpool se sumó a la lista de pretendientes por el héroe de Qatar.

Según informó el sitio TeamTalk, está planeando una reestructuración de arqueros, con Alisson cada vez más cerca de Juventus.

Por talento, liderazgo y mentalidad ganadora, Dibu es el máximo candidato a reemplazar al histórico brasileño, que llegó a los Reds en 2018 proveniente de Roma y levantó seis títulos, entre ellos una Champions League y dos Premier League.

Si bien es una de las figuras estelares de Aston Villa (disputó 42 partidos y mantuvo 13 vallas invictas), la dirigencia inglesa analiza una venta en el futuro cercano “para equilibrar sus planes de gasto” y “ha comenzado a explorar posibles sustitutos”, tal como indicó el medio local. Entre ellos, resalta el nombre de James Trafford, suplente en Manchester City.

Liverpool también tiene a otro arquero en carpeta, si lo de Martínez no prospera. Se trata de Lucas Chevalier, finalista de la Champions League con PSG y a la sombra del titular Matvéi Safónov.