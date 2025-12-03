Caruso Lombardi criticó a Barracas Central y Ruben Insua salió al cruce: «No te metas conmigo personalmente»

Caruso Lombardi y el DT de Barracas se cruzaron por los dichos del primero.

El pasado lunes, Barracas Central no pudo con Gimnasia y Esgrima de La Plata de local y perdió 2-0, por lo que quedó eliminado del Torneo Clausura en los cuartos de final.

Como era de esperarse, esta eliminación recibió muchas críticas en el mundo del Guapo, y uno de los más duros fue Ricardo Caruso Lombardi, quien había afirmado: «Insua aceptó el cargo porque el presidente de la AFA lo había amenazado con impedirle dirigir en el fútbol argentino si rechazaba la propuesta».

Rubén Darío Insúa, actual entrenador de Barracas Central, fue consultado por las constantes frases de Caruso Lombardi, quien hace tiempo dejó atrás la dirección técnica (su último equipo fue Miramar Misiones, en Uruguay, en 2024), y disparó con munición pesada.

En ese sentido, el Gallego, director técnico de Barracas, relató que estos dichos se los tomó con gracia: «No me enojé, al contrario, me lo tomé con humor, yo estuve 19 años sin dirigir acá, así que por ese lado no me van a agarrar».

“Cuando lo escuché decir eso me cayó simpático, no sé de dónde lo habrá sacado. Cuando vos tenés un problema con alguien, tenés que resolverlo con quien tenés el problema. No tenés que usar nunca a un tercero. Si vos tenés problemas con el presidente de la AFA, no uses ni a los jugadores ni al cuerpo técnico de Barracas», agregó.

Más adelante, el entrenador fue mucho más profundo y tajante: «Respeto a todo el mundo, pero no te metas conmigo personalmente, porque lo vamos a tener que solucionar de otra manera».

Por último, pero no menos importante, Insua defendió al arbitraje del fútbol argentino: «Me apasiona el fútbol argentino y el fútbol en general, soy hincha. Respeto todas las opiniones, no me cansa lo que se hable. Soy muy respetuoso, no hay nada que me moleste».