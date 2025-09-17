SUSCRIBITE
Centro Español fue letal ante Pérfora y es el único líder del PreFederal de básquet

Le ganó por un claro 86-63 en el Malvinas Argentinas. Una pequeña revancha de la final 2024.

Facundo Ramadori fue la gran figura en la victoria de Español ante Pérfora. (Archivo Matías Subat)

Centro Español sorprendió a Pérfora en el Malvinas Argentinas, le ganó por un claro 86-63 y es el único puntero de PreFederal de básquet. El duelo completó la segunda fecha de la competencia, se vieron las caras los últimos finalistas del certamen y la victoria visitante fue incuestionable.

El Torito de Plottier sorprendió de entrada, ganó 19-14 y, lejos de aflojar, le sacó 17 puntos camino a los vestuarios (47-30). Después controló el juego, lo cerró sin problemas y así quedó como el equipo de mejor arranque en la elite.

Goleo parejo y Ramadori en lo más alto

En medio de una producción muy pareja, Facundo Ramadori fue el mejor de la noche en Plaza Huincul y terminó con 18 puntos, pero además otros cuatro jugadores terminaron en dos dígitos: Franco Casacchia (13), Víctor Cortes (12), Emilio Santana (11) y Jerónimo Peralta (10). Cassachia fue el mejor rebotero, con 16.

En el local sobresalieron Augusto Rossi (15), Jeremías Fernández (12) y Julián Ruiz (11), mientras que Luca Chiapella firmó un doble-doble con 10 puntos y 11 rebotes. Sin embargo, el mal arranque le jugó una mala pasada al campeón y no hubo reacción en la segunda mitad.

Si de comparativa se trata, se dieron dos aspectos salientes: la diferencia en rebotes, 45-32 a favor del Torito y los lanzamientos de dos puntos: Centro Español tiró para un altísimo 65% (17-26) y el Verde se quedó en 39% (12-31).

Se juega la segunda del Ascenso

Este miércoles a partir de las 21:30 se jugarán los tres partidos correspondientes a la segunda fecha del PreFederal Ascenso. Vista Alegre recibirá a Club Plottier, Cipolletti hará lo propio con Centenario y Petrolero Argentino debutará en el torneo ante Cinco Saltos, en La Cueva de Plaza Huincul.

Hasta el momento los ganadores en el torneo fueron Club Plottier, que superó 83-55 a Cipolletti, y Centenario, que hizo lo propio con Unión Alem Progresista, por 83-81.


