PreFederal de básquet: Pérfora, Pacífico y Roca completaron el pleno de locales

Pérfora, Pacífico y Deportivo Roca festejaron en como locales y de esta manera la fecha inaugural tuvo un perfecto 4-4 para los dueños de casa en el PreFederal de básquet. De manera simultánea se puso en marcha el torneo de Ascenso y el primero en festejar fue Club Plottier. Este domingo seguirá la acción y lo más importante pasará en la capital neuquina, con el clásico entre el Decano e Independiente, que se verán las caras en el Ruca Che.

Por lo pronto, en el arranque de la competencia, el campeón Pérfora se sacó de encima al siempre complicado Atlético Regina por 82-79; Pacífico no tuvo problemas ante Del Progreso (100-84) y el Depo dio cuenta de Biguá por 73-68. En el certamen de Ascenso, Plottier superó con mucha claridad a Cipolletti, por 83-55. En el adelanto de la elite, Centro Español había derrotado al Rojo por 85-70.

El campeón trabajó para ganar

Pérfora, campeón defensor, tuvo que transpirar para dejar en el camino a Atlético Regina, en el Malvinas Argentinas. La visita sorprendió de arranque y ganó el primer parcial por 31-19, pero después llegó la reacción del Verde, que lo empezó a dar vuelta en el segundo (43-47) y consolidó su reacción en el tercero (66-61). En el final fue todo muy parejo, pero la historia terminó 82-79.

Nahuel Vicentin (21 puntos), Santiago Candia 19 y Luca Chiapella, 12 fueron los máximos anotadores del local, donde hubo un buen regreso de Julián Ruiz, autor de 9 puntos y 9 asistencias. El mejor de la cancha fue Manuel Navarro, interno de la visita, quien se despachó con un tremendo doble-doble (19 puntos y 16 rebotes). Además, Martín Fagotti anotó 20 los hermanos Leal llegaron a los dos dígitos: Marcos hizo 14 y Franco, 11. En medio de estadísticas parejas, dos fueron determinantes para Pérfora: 10-3 en recuperos y sólo 6 pérdidas, contra 15 del Albo.

El Decano, de principio a fin

Del Progreso presentó batalla en la primera mitad, pero Pacífico mostró sus credenciales, se escapó en el tercero y al final lo cerró sin problemas, por 100-84, con parciales de 25-21, 48-44 y 76-64. Así, el equipo de Maxi Rubio llega entonado al clásico de este domingo, contra Independiente, en el Ruca Che.

Sebastián Godoy Vega (24), David Veliz (21 y 9 rebotes), Gustavo Maranguello (18) y Matías Stanic (16) mostraron todo el poder del gol, mientras que en la visita sobresalieron Martín Pamich (22), Jorge Coronado (17), Facundo Marcilla (14), Carlos Infante (11). El Decano ganó con claridad la batalla de los rebotes (37-24), pero especialmente la de los triples: tiró para un 48% con 15 de 31, contra el 27% (5-22) de su rival.

Véliz vs. Coronado, gran duelo interno en el Viejo Ramírez. (Oscar Livera)

El Depo, con lo justo ante Biguá

Deportivo Roca puso primera en el PreFederal con una trabajada victoria sobre Biguá, que le complicó los planes, sobre todo en la primera mitad (37-39 marcó el tablero camino a vestuarios). Sin embargo, el equipo de Sebastián García lo cerró mejor y dejó los puntos en casa, antes de visitar a Del Progreso en el derby de la ciudad.

Los parientes Lucas Villanueva (20 puntos) y Agustín Montero (17) fueron los mejores de la noche, bien acompañados por Franco Heck (15) y Fito García Barros (12), mientras que Cristian Cadillac fue el máximo rebotero con 10. Franco Herbick (17), Josué Santillán (17), Benjamín Loncón (16) y Nahuel Muñoz (11) sobresalieron en la visita. En la comparativa, el Naranja cumplió con esa máxima de que hay partidos que se ganan en la línea de los suspiros: terminó con 25-30 (83%) y su rival terminó con 12-21 (57%). Montero hizo 13-16 y Villanueva, 9-11.

Montero jugó un gran partido en el Depo. (Club Deportivo Roca)

Club Plottier, con Leandro Tapia en llamas

Club Plottier se despachó con una cómoda victoria sobre Cipolletti, por 83-55, y rápidamente dejo en claro que tiene intenciones de pelear por el ascenso y el pase a la Liga Federal. Leandro Tapia, que volvió a casa, tuvo una noche perfecta y casi termina con un triple doble: 15 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias.

El equipo de Sergio Bellandi, que dominó todos los parciales (11-16, 44-29 y 63-41) tuvo también puntos altos en Angelo Sasso (16), Mirko Saffe (15), Gabriel Spinaci (12) y Paolo Casale (11). Tapia, son sus tremendos números, alcanzó una valoración de 40.

El domingo a las 20, doble clásico y reestreno del Ruca Che

La segunda fecha del PreFederal se disputará el domingo a las 20 y tendrá dos clásicos. El de Roca, entre Del Progreso y el Depo, que tendrá como escenario el Gigante de la calle Maipú, y el de Neuquén, que será Independiente-Pacífico en el Ruca Che. Remodelado a nuevo, el gigante del barrio San Lorenzo recibirá un partido oficial después de casi tres años. La idea es que se utilice seguido para los torneos nacionales y tanto Biguá como las Rojas lo harán en la Liga Nacional Femenina que se pondrá en marcha en octubre.

La jornada de hoy se completará con Pérfora vs. Centro Español, en el Malvinas Argentinas de Plaza Huincul, y Atlético Regina vs. Biguá, en La Calderita de la Perla del Valle. Además, por el Ascenso se verán las caras Centenario vs. Unión Alem Progresista, desde las 20:30. En el equipo de La Colonia debutará Pablo Almendra, goleador en cuatro de los últimos cinco PreFederales.