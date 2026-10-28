Fuerza Bariloche hizo una llamativa intervención antes del cierre de campaña

La alianza Fuerza Bariloche que lidera Andrea Galaverna como primera candidata a convencional constituyente de Bariloche realizó el fin de semana una llamativa intervención en el Centro Cívico para preguntar a la ciudadanía “¿qué le dirían al Bariloche del 2046?”.

La intervención comandada por el equipo de campaña se dio en paralelo a otras actividades de la fuerza en la ciudad, que acompañó el presidente del bloque de legisladores Vamos con Todos, José Luis Berros, y la senadora nacional Ana Marks, junto a la exintendenta maría Eugenia Martini y otros dirigentes.

En el contexto de la Semana de la Juventud, que se realizó en el Centro Cívico, la alianza instaló una mesa con un teléfono analógico a disco invitando a los vecinos a “llamar” simbólicamente y hablar con la ciudad del futuro, casualmente a 20 años de la actualización de la Carta Orgánica que está en debate en la actualidad.

Según destacó la fuerza, los “deseos” plasmados en el teléfono fueron por los bosques, los lagos, el trabajo, la igualdad, el transporte público, los derechos estudiantiles y una vida sin violencia.

“¿Qué le dirías hoy a la Bariloche de dentro de veinte años? ¿Qué te gustaría que siga existiendo? ¿Qué cambiarías para que tus hijos, tus nietos y las nuevas generaciones puedan vivir mejor?”, fueron las preguntas que se propusieron como disparador para la intervención en la vía pública.

Los mensajes que se escucharon clamaron por la protección del medio ambiente para las futuras generaciones por considerar que Bariloche tiene un “patrimonio único” que se debe resguardar; también hubo quienes plantearon que sus hijos puedan jugar tranquilos al aire libre, que disminuya la violencia y que la juventud tenga oportunidades reales para construir su propio futuro.

En otro grupo de temas, se mencionó la necesidad de tener un buen servicio de transporte público y de mantener la gratuidad del boleto estudiantil.

Para Fuerza Bariloche con los mensajes se reflejó que “el futuro no puede pensarse solamente desde los escritorios: tiene que construirse escuchando a quienes habitan la ciudad”.

La alianza que tiene al PJ, Nuevo Encuentro, Incluyendo Bariloche y otros partidos y agrupaciones tendrá este jueves su cierra de campaña de cara a la elección del próximo domingo.