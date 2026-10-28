Evasión, lavados de dinero y corrupción: las causas que enfrenta Flávio Bolsonaro en la Justicia de Brasil

El senador brasileño Flávio Bolsonaro llegó este miércoles a Florida tras huir de su país vía Argentina, días después de haber perdido la elección ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El candidato que compitió en el balotaje enfrenta causas judiciales.

A partir de febrero, se quedará sin cargo público por primera vez en más de 20 años. Su mandato de ocho años como senador concluye a fines de enero, con lo que perdería los fueros parlamentarios, señaló AFP.

Causa vinculada a la película Dark Horse, un film sobre Jair Bolsonaro

La primera causa que tiene el senador del Partido Liberal se encuentra vinculada al banquero Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, relacionado en un caso de corrupción, evasión, fraude; y que, está actualmente en prisión.

Lo que la justicia brasileña investiga es a Bolsonaro por su pedido de fondos al banquero brasileño para financiar la película “Dark Horse” sobre su padre, quien cumple la pena de prisión domiciliaria de 27 años por golpismo.

Está acusado de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal.

Flávio Bolsonaro apuntado por una causa vinculada a apuestas

La segunda causa contra el hijo mayor de lo Bolsonaro es una investigación que tiene implicado al abogado Willer Tomaz, amigo del excandidato presidencial, con sospechas de blanqueo de capitales que involucran a empresas de apuestas y plataformas de pago.

Según informes periodístico, la justicia secuestró el celular del abogado y sus análisis demostró que existieron “transacciones financieras sospechosas”, además de, revelar contactos estrechos entre Willer y Flávio Bolsonaro; y en la que, la causa tiene en la mira a plataformas de apuestas, sociedades extranjeras y otros negocios vinculados al abogado, ya sea formalmente o a través de empresas pantalla.

Investigan campaña de Flávio Bolsonaro en Brasil

Un juez del tribunal supremo de Brasil ordenó ayer a la policía investigar una posible financiación extranjera a la campaña del senador conservador Flávio Bolsonaro.

El magistrado Flávio Dino solicitó investigar el «posible origen, circulación y destino de fondos extranjeros» y otras formas de presunta interferencia electoral como «manipulaciones» en redes sociales, reportó AFP.

Salida de Flávio Bolsonaro de Brasil

El senador conservador de 45 años bajó en un avión privado en el aeropuerto de Opa-Locka, en las afueras de Miami.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro, huyó de su país a Argentina el martes por la noche y partió en avión hacia Ecuador, donde hizo una breve parada el miércoles de madrugada para despegar hacia Estados Unidos.

El Departamento de Estado dijo que Estados Unidos le concedería visado a él y a su familia, que lo acompañó en la huida.

Bolsonaro no reconoció su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Tenía orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero.Su hermano Eduardo Bolsonaro, que era diputado, vive en Estados Unidos y es investigado también en Brasil en varias causas judiciales.

“Si mi hermano no gana, estoy a favor de que se marche del país”, dijo Eduardo Bolsonaro, antes de la segunda vuelta. Lo expresó el 23 de octubre al podcaster Steven Crowder.