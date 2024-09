Chiquito Romero habló tras el escándalo con los hinchas de Boca en el Superclásico

El arquero de Boca, Sergio Chiquito Romero, se expresó públicamente tras el polémico cruce con hinchas al final del Superclásico contra River, donde el Xeneize cayó 1-0 en La Bombonera, por la fecha 15 de la Liga Profesional.

En diálogo con El Canal de Boca, el exportero de la Selección Argentina mostró arrepentimiento por su reacción sin pedir disculpas explícitamente, aunque también fue crítico con el arbitraje de Nicolás Ramírez, especialmente por el gol anulado a Milton Giménez, que podría haber cambiado el rumbo del partido.

Además, contó que le explicaron los motivos de su sanción y reclamó que hubo penal de Franco Armani sobre Milton Giménez en el gol anulado por mano en el cierre del partido.

«No pude controlar el momento, estaba muy enojado, tuve una reacción horrible, fea. Tuve que pedirle disculpas al hincha, a mis compañeros, al presidente y al club», expresó. Y explicó: “Lamentablemente no pude controlar ese momento, estaba demasiado enojado, con el árbitro que, para mí, en la última jugada era gol para nosotros», aludiendo al tanto anulado por una mano del exBanfield.

"EXPRESARLE LO ARREPENTIDO QUE ESTOY, LAS DISCULPAS AL HINCHA DE BOCA", en El Canal de Boca, Chiquito Romero explicó su reacción tras el Superclásico y pidió perdón.



📺 #ESPNF12 | #DisneyPlus pic.twitter.com/6KObb5bLRw — SportsCenter (@SC_ESPN) September 24, 2024

«Cuando el árbitro nos anula el gol diciendo que ningún gol puede hacerse con la mano, le hablé a Diego Martínez y Edinson Cavani para que unifiquen criterios, porque sabíamos lo que había pasado el fin de semana con Borja», refiriéndose a un gol validado al delantero de River en una situación similar.

A pesar de su enojo, intentó mostrarse reflexivo y arrepentido: «Expresé lo arrepentido que estaba de la situación que vivimos. Hay que bajar los humos e ir al vestuario pensando en lo que pasó en la cancha y en lo que viene». Romero fue sancionado por el club con una suspensión de dos partidos y una multa económica.

"ME COMUNICARON LA SANCIÓN DE DOS PARTIDOS Y LA ENTENDÍ". Sergio Romero habló de la reunión que mantuvo con el Consejo de Fútbol y señaló cómo le comunicaron la suspensión por parte del club.



📽 YT/El Canal de Boca pic.twitter.com/lBP4QUVdfH — SportsCenter (@SC_ESPN) September 24, 2024

Asimismo, finalizó la entrevista agradeciendo a Juan Román Riquelme por haberlo llevado a Boca y se mostró comprometido con el club. «Soy un agradecido al presidente que me dio la oportunidad de venir. No me olvido de cuando me aplaudieron ni de cuando me silbaron. Trabajo día a día para que llegue el fin de semana y no me metan goles», concluyó.

La entrevista completa a Chiquito Romero