«¡Qué día para ti! Fran ¡Bravo Argentina!»: la reacción de Briatore por el inolvidable Road Show de Colapinto

Franco Colapinto hizo historia en la Argentina con un Read Show para el recuerdo y la movida fue seguida de cerca en todo el planeta. Y uno que lo vivió a pleno fue Flavio Briatore, director ejecutivo de Alpine y una especie de padrino para el piloto nacido en Pilar. El italiano, personaje clave en la Fórmula 1 y determinante en las carreras de Michael Schumacher y Fernando Alonso, dijo presente en las redes sociales y fue categórico.

En su cuenta personal de Instagram, Briatore publicó dos fotos: una con el Lotus E20 de 2012 en pleno show en las calles porteñas y la multitud de fondo, y otra de Colapinto saludando al público que se acercó al evento realizado en Palermo.

“¡Qué día para ti! Fran Colapinto ¡Bravo Argentina y Buenos Aires por su entusiasta respuesta a un evento tan increíble! ¡Nos vemos en Miami, Franco, para que me cuentes todo!”, escribió Briatore junto a las fotografías.

Destino Miami

La próxima carrera para Colapinto y Alpine será el próximo fin de semana en el GP de Miami. La actividad en la zona del Hard Rock Stadium será entre el viernes 1 y el domingo 3 de mayo, por la cuarta fecha de la temporada.

En los primeras tres Gran Premio, Franco tuvo un inicio de temporada irregular. Finalizó en el puesto 14º en Australia, sumó su primera unidad con la décima ubicación en China y quedó 16º en Japón. Luego se suspendieron las competencias que debían llevarse a cabo en Bahréin y Arabia Saudita.

Luego de Miami, la Máxima tendrá otro parate de dos fines de semana y regresará la actividad en Canadá entre el viernes 22 y el domingo 24 de mayo, en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

“Tenemos que mantenernos por delante de los Williams. No queremos ser cuartos, quintos o sextos una sola vez porque llueva o haya una bandera roja, sino ser constantes. Tenemos que aspirar a terminar todos los Grandes Premios en los puntos”, afirmó Briatore luego del inicio de la temporada.