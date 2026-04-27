Récord de gasto militar mundial: alcanzó los 2,89 billones de dólares impulsado por Europa y Asia

El gasto militar global alcanzó un nuevo máximo histórico de 2,89 billones de dólares durante 2025. Según el último informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), esta cifra representa el undécimo año de crecimiento ininterrumpido en un escenario global marcado por la multiplicación de conflictos y tensiones internacionales.

El incremento se produjo a pesar de una caída del 7,5% en el presupuesto de Estados Unidos, explicada por la suspensión de la ayuda militar a Ucrania durante la administración de Donald Trump. No obstante, este repliegue fue compensado por los fuertes aumentos en Europa y Asia. Actualmente, la «carga militar» —la proporción del PIB global destinada a defensa— se sitúa en el 2,5%, su nivel más alto desde el año 2009.

Europa: el principal motor del rearme

El continente europeo fue el mayor impulsor del gasto durante el último año, registrando un aumento del 14% hasta alcanzar los 864.000 millones de dólares. Se trata del crecimiento anual más importante para Europa Central y Occidental desde el fin de la Guerra Fría.

Rusia : Incrementó su presupuesto un 5,9%, destinando 190.000 millones de dólares, lo que equivale al 7,5% de su PIB.

: Incrementó su presupuesto un 5,9%, destinando 190.000 millones de dólares, lo que equivale al 7,5% de su PIB. Ucrania : Elevó su gasto un 20% hasta los 84.100 millones de dólares, cifra que representa el 40% de su producto interno.

: Elevó su gasto un 20% hasta los 84.100 millones de dólares, cifra que representa el 40% de su producto interno. Alemania y España: Registraron subas significativas del 24% y 50% respectivamente; España superó por primera vez desde 1994 el 2% de su PIB destinado a defensa.

Asia y Oceanía: respuesta a las amenazas regionales

La región totalizó un gasto de 681.000 millones de dólares, con una subida del 8,5%, la mayor desde 2009. China se consolidó como el actor central tras aumentar su presupuesto por trigésimo año consecutivo, alcanzando los 336.000 millones de dólares. En respuesta, países como Japón, Corea del Sur y Taiwán también incrementaron sus fondos destinados a seguridad ante la percepción de nuevas amenazas.

Panorama en Sudamérica

En la región, el gasto ascendió a 56.300 millones de dólares, un 3,4% más que el año anterior.