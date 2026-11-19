El Regional Amateur está en en etapa de definición y este domingo la atención de la región estará puesta en Neuquén. Alianza de Cutral Co, el único sobreviviente de los zonales, recibirá a Jorge Newbery de Carmen de Patagones.

El partido comenzará a las 17 en el Coloso de Ruca Quimey. El árbitro principal será Diego Álvarez, de Tres Arroyos, secundado por Mauro Pordomingo y Martín Tarrio.

Alianza llega a la cita con la necesidad de pasar rápido la página. Anoche quedó eliminado de la Copa Neuquén, tras perder por penales con San Patricio, que se convirtió en el primer semifinalista. Ahora concentrará todas sus energías en el certamen federal.

El equipo que dirige Jorge Lencina buscará sacar un resultado favorable en su casa que le permita seguir ilusionándose con el ascenso. En el camino ya dejó afuera a Cruz del Sur y a Estudiantes de Bariloche. Ahora se medirá con el Aviador de Patagones.

En el otro cruce de la zona patagónica, también desde las 17, la CAI de Comodoro Rivadavia recibirá a Escorpión FC de Río Gallegos. El encuentro será dirigido por Kevin Bustos, de Coronel Dorrego, con Emiliano Bustos (Río Colorado) y Felipe Zonco (Coronel Dorrego) como asistentes.