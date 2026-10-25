Cipolletti copó San Francisco: las mejores fotos de la previa de la final del Federal A

Los hinchas de Cipolletti coparon San Francisco de cara a la final del Federal A frente a San Martín de Formosa. (Fotos: Luis Amaolo)

La ilusión de todo Cipolletti se trasladó a Córdoba. Los hinchas albinegros coparon San Francisco y le pusieron color a la previa de una final histórica, en la que el equipo rionegrino buscará volver a la segunda categoría del fútbol argentino.

El partido ante San Martín de Formosa se juega en el estadio Juan Pablo Francia, la cancha de Sportivo Belgrano, donde miles de simpatizantes se preparan para alentar al Albinegro en busca del ascenso. La transmisión está a cargo de LPF Play.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, acompañan al Albinegro. (Fotos: Luis Amaolo)

Banderas, camisetas y mucho aliento albinegro en San Francisco: Cipo no juega solo en la final por el ascenso. (Fotos: Luis Amaolo)

La pasión albinegra copó las calles de San Francisco en la previa de la final por el ascenso a la Primera Nacional. (Fotos: Luis Amaolo)

Los hinchas de Cipolletti llevaron sus colores a Córdoba y esperan celebrar el regreso a la Primera Nacional. (Fotos: Luis Amaolo)

La ilusión se transmite de generación en generación: los más chicos también dijeron presente en Córdoba para alentar a Cipolletti. (Fotos: Luis Amaolo)