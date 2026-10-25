Cipolletti copó San Francisco: las mejores fotos de la previa de la final del Federal A
Los hinchas de Cipolletti coparon San Francisco, Córdoba, para acompañar al Albinegro en la final del Federal A ante San Martín de Formosa. El ganador conseguirá el ascenso a la Primera Nacional, categoría en la que Cipo no juega desde hace 25 años.
La ilusión de todo Cipolletti se trasladó a Córdoba. Los hinchas albinegros coparon San Francisco y le pusieron color a la previa de una final histórica, en la que el equipo rionegrino buscará volver a la segunda categoría del fútbol argentino.
El partido ante San Martín de Formosa se juega en el estadio Juan Pablo Francia, la cancha de Sportivo Belgrano, donde miles de simpatizantes se preparan para alentar al Albinegro en busca del ascenso. La transmisión está a cargo de LPF Play.
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