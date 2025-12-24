Cipolletti tiene a su primer refuerzo en el ataque para el Federal A

Sebástián Jeldres tuvo un gran desempeño en Villa Mitre y viene de jugar en Rincón la reciente temporada.

Cipolletti confirmó este miércoles el acuerdo con un delantero de reconocida trayectoria en el fútbol federal. Se trata del delantero neuquino Sebastián Jeldres, que viene de jugar en Deportivo Rincón y es el primer refuerzo confirmado para el Federal A 2026.

El club Albinegro anunció la contratación del neuquino a través de las redes sociales, donde se lo puede ver con la camiseta albinegra junto a los principales dirigentes de la institución.

En otras oportunidades el delantero había estado en el radar de Cipo y finalmente en este mercado de pases se llegó a un acuerdo en la negociación y Jeldres estará a disposición del entrenador Daniel Cravero desde el comienzo de la pretemporada, en la primera semana de febrero.

Además de la continuidad del DT, también había sido confirmada la del arquero Facundo Crespo. La intención de los dirigentes es mantener la base del plantel que disputó la reciente temporada.

Jeldres, de 30 años, viene de jugar en Deportivo Rincón, donde fue uno de los habituales titulares en el equipo neuquino que se clasificó a los playoffs del Federal A y a la Copa Argentina. En el Federal A jugó para Independiente de Neuquén y luego tuvo un paso destacado por Deportivo Madryn, equipo con el que logró el ascenso a la Primera Nacional.

También jugó en Maronese y con el equipo neuquino logró llegar a la final del Federal C. Luego, en Villa Mitre de Bahía Blanca tuvo uno de sus mejores desempeños, destacándose con el conjunto bahiense en el Federal A y llegando a disputar una final por el ascenso.