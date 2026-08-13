Desde SAO a Bariloche: así llegaron en tren las 600 toneladas para combatir la nieve en la cordillera

El gobierno de Río Negro llevó a cabo la operación del arribo de 600 toneladas de sal a la ciudad de Bariloche con el objetivo de reforzar los operativos de prevención y despeje de hielo en la vía pública.

La medida busca mejorar las condiciones de circulación y minimizar el riesgo de accidentes durante el período de temperaturas extremas en la zona cordillerana. El hielo en el camino puede ser el causan de varios accidentes viales.

La carga fue provista de manera gratuita por la empresa Alcalis de la Patagonia (Alpat), en el marco de una acción colaborativa con el municipio barilochense. La iniciativa se articuló para dar respuesta a las intensas heladas que dificultan el tránsito tanto vehicular como peatonal en los sectores más críticos de la ciudad.

Según informó el Gobierno provincial, el traslado pudo concretarse en tiempo récord a partir de la articulación entre distintas áreas para responder ante las condiciones climáticas del invierno.

Con este suministro masivo, las autoridades provinciales buscan consolidar un plan de contingencia continuo durante el invierno, asegurando la operatividad de los servicios esenciales y la conectividad vial en todo el sector de Bariloche en sus accesos.

600 toneladas de sal: así fue el operativo del Tren Patagónico a Bariloche

El gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado para brindar contención y asistencia rápida frente a las inclemencias invernales, priorizando el resguardo de los residentes locales y de las delegaciones turísticas que visitan la región.

El transporte del insumo estuvo a cargo del Tren Patagónico, cuya infraestructura permitió trasladar la totalidad del cargamento en un operativo coordinado por los equipos de Energía y Minería de la provincia. La logística ferroviaria posibilitó una entrega rápida y eficiente para atender las urgencias climáticas.

El operativo conjunto entre la provincia, el municipio y empresas del sector estatal y privado apunta a intensificar el vertido de sal sobre las calzadas asfaltadas y de ripio. Esta labor es fundamental para evitar la formación de capas heladas que comprometen el acceso a los barrios periféricos y arterias principales.

El despliegue de las cuadrillas municipales para la distribución del material se mantendrá activo durante las jornadas de mayor descenso térmico. Se priorizarán los recorridos del transporte urbano de pasajeros, los accesos a centros de salud, establecimientos educativos y las pendientes pronunciadas características de la geografía local.