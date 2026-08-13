Journaling: qué es y por qué escribir unos minutos al día se convirtió en la nueva tendencia de bienestar

En medio de agendas cargadas, notificaciones constantes y horas frente a las pantallas, volver a escribir a mano aparece como uno de los nuevos rituales del universo lifestyle. La práctica tiene un nombre que se repite cada vez más en redes sociales: journaling.

Detrás del término en inglés hay algo bastante conocido: sentarse frente a un cuaderno y escribir lo que pensamos, sentimos o queremos hacer. La diferencia es que ahora la práctica se integra a las rutinas de bienestar, junto con la meditación, el yoga, el cuidado de la piel o los hábitos de desconexión digital.

En TikTok, Instagram y Pinterest, el journaling también construyó una estética propia: cuadernos, lapiceras, café, velas y escritorios ordenados acompañan videos de rutinas matutinas y nocturnas. Pero para practicarlo no hace falta comprar nada especial ni convertirlo en un ritual perfecto.

Qué es el journaling y por qué se volvió tendencia

El journaling consiste en registrar de manera periódica pensamientos, emociones, experiencias, preocupaciones u objetivos personales. Puede ocupar tres páginas o apenas cinco líneas.

A diferencia de una agenda, no está pensado solamente para organizar obligaciones. Tampoco es exactamente el diario íntimo de otras épocas. Su atractivo actual está en utilizar la escritura como un momento de pausa dentro de la rutina cotidiana.

La tendencia coincide, además, con un renovado interés por hábitos analógicos: leer libros en papel, tejer, pintar, hacer cerámica, armar álbumes de fotos o limitar durante determinados momentos el uso del celular.

En ese contexto, un cuaderno puede convertirse en un pequeño territorio libre de pantallas.

Del celular al cuaderno: el regreso de los rituales analógicos

Una de las particularidades del fenómeno es que su popularización ocurre precisamente en las redes sociales. Los videos bajo etiquetas relacionadas con journaling, morning routine o self care muestran distintas maneras de incorporar la escritura al día.

Hay quienes lo hacen apenas se levantan, acompañando el desayuno o el primer café, y quienes prefieren reservar unos minutos antes de dormir.

La propuesta también encaja con tendencias como el slow living, que reivindica rutinas más pausadas y actividades que permitan recuperar la atención sobre una sola cosa a la vez.

Morning pages: escribir antes de empezar el día

Una de las modalidades más conocidas son las llamadas “morning pages” o páginas matutinas, popularizadas por la escritora estadounidense Julia Cameron a partir de su libro El camino del artista.

La propuesta original consiste en escribir tres páginas a mano al comenzar el día, dejando aparecer los pensamientos sin preocuparse por el estilo, la gramática o el resultado.

No hace falta que las reflexiones sean profundas. Puede escribirse sobre una preocupación, una idea, algo que ocurrió el día anterior o incluso aquello que hay que comprar en el supermercado.

La lógica es sencilla: trasladar al papel parte de lo que ocupa la cabeza antes de empezar con las obligaciones.

El diario de gratitud, otra versión que gana espacio

Para quienes no tienen ganas o tiempo de llenar páginas, existe una alternativa mucho más breve: el journaling de gratitud.

Consiste en anotar cada día algunas situaciones que hayan resultado positivas. No tienen que ser acontecimientos extraordinarios: una comida rica, una charla, terminar un pendiente, caminar un rato o disfrutar de un momento tranquilo también cuentan.

Esta versión se volvió especialmente popular porque puede incorporarse a la rutina en apenas unos minutos.

Cómo empezar sin comprar el cuaderno perfecto

Las redes pueden transmitir la sensación de que para empezar hace falta un cuaderno especial, marcadores de colores, stickers y un escritorio digno de Pinterest. En realidad, alcanza con papel y lapicera.

Para superar la primera hoja en blanco se puede comenzar respondiendo preguntas sencillas: ¿cómo me siento hoy?, ¿qué me preocupa?, ¿qué quiero priorizar?, ¿qué salió bien?, ¿qué necesito dejar de postergar?

Otra posibilidad es colocar un temporizador durante cinco minutos y escribir sin detenerse hasta que termine el tiempo.

La clave está en evitar que una práctica destinada a generar una pausa termine transformándose en otra exigencia de productividad.

Journaling aesthetic: cuando el cuaderno también se convierte en objeto de diseño

La tendencia tiene además una fuerte dimensión estética. Las marcas de papelería encontraron un nuevo público interesado en cuadernos de tapa dura, planners, diarios guiados, sellos, stickers y lapiceras especiales.

Así apareció el denominado journaling aesthetic, donde escribir se mezcla con dibujo, collage, fotografías, entradas de viajes, recortes y pequeños recuerdos.

En este caso, el diario deja de ser únicamente un espacio para palabras y se transforma en un registro visual de la vida cotidiana, cercano al scrapbooking.

Una tendencia que propone algo cada vez más difícil: parar

Quizás parte del éxito del journaling esté justamente en su contraste con la vida digital. Mientras gran parte del día transcurre saltando entre aplicaciones, mensajes y contenidos breves, escribir a mano obliga a detenerse y concentrarse en una actividad más lenta.

No existe una frecuencia correcta ni una cantidad mínima de páginas. Puede hacerse todos los días, una vez por semana o simplemente cuando aparecen ganas de escribir.

Y tampoco necesita convertirse en una nueva versión de la vida perfecta que muestran las redes. Un cuaderno cualquiera, cinco minutos y una lapicera alcanzan para probar una de las tendencias de bienestar más simples: volver al papel para hacer una pausa.