Clubes de Neuquén y Río Negro se unen tras el temporal en Bahía Blanca: estas son todas las colectas

Bahía Blanca atraviesa un delicado contexto luego del temporal que azotó la región. La localidad bonaerense sufrió inundaciones con numerosas pérdidas en la población y la solidaridad apareció en el Alto Valle. Distintos clubes de Río Negro y Neuquén se unieron para llevar a cabo distintas colectas. Todos los detalles para colaborar.

Desde Neuquén, el Club Pacífico fue uno de los primeros en alzar la voz para colaborar con las víctimas en Bahía Blanca. Mediante un comunicado, el club anunció que están recolectando bidones de agua y lavandina.

«Vamos a estar recibiendo las donaciones en la secretaría el lunes y martes de 9 a 13 y de 16 a 22, en la sede Alberdi 355″, informaron.

El comunicado de Pacífico.

Temporal en Bahía Blanca: dónde se puede colaborar en Río Negro

En Río Negro, clubes de distintas disciplinas también se sumaron a la acción solidaria y pusieron a disposición las instalaciones para llevar a cabo la recolección.

El Club Cipolletti lanzó la consigna «Cipo x Bahía» en el que abrirán las puertas de la institución para recibir donaciones.

Según detallaron, se podrán entregar: alimentos no perecederos, ropa y calzado, mantas y toallones, pañales para niños y adultos, elementos de higiene personal, productos de limpieza, productos de desinfección, linternas vincha y de mano, y velas.

El comunicado del Club Cipolletti.

Cipolletti estará recibiendo los productos de lunes a viernes de 8 a 20 en la secretaría del club, ubicada en Mengelle 210.

A su vez, en la misma localidad, el Club Marabunta dio a conocer que «durante esta semana, entre el lunes 10 y el martes 11, estaremos recibiendo donaciones para los afectados por las inundaciones en Bahía Blanca, y necesitamos tu colaboración».

Se llevarán a cabo en el buffet del club, entre las 8 y 21. Estos son los elementos que estarán recolectando: Agua potable, Alimentos no perecederos, Artículos de botiquín, Artículos de limpieza, Colchones y frazadas, Pañales, Ropa y calzado, toallas y toallones.

Además, difundieron que «si querés colaborar con una donación monetaria, podés hacerlo al Alias del Club Sportiva de Bahía Blanca: «Sportiva.macro«.

Mientras que en Villa Regina, los clubes más convocantes también se sumaron a la campaña. El Club Atlético Regina emitió un comunicado en el que informaron que «durante la próxima semana realizaremos en nuestra institución una campaña solidaria para colaborar con las personas afectadas por el temporal en la ciudad de Bahía Blanca».

En ese sentido, «si tenes pensado acompañar a las formativas en el día de hoy tanto en fútbol como en básquet o mañana domingo a la tercera y primera división ante Alto Valle por la Liga Deportiva Confluencia, te invitamos a que puedas sumarte con un alimento no perecedero, agua, ropa en buen estado que ya no uses o de cama, materiales de construcción entre otras cosas».

Además detallaron dónde se podrán llevar los productos: «Durante la semana podes acercar también lo que puedas donar a Albomania (calle Cipolletti) a partir de las 17.30 horas«. Y remarcaron que «sobre el cierre de la semana vamos a enviar todas las donaciones que podamos juntar».

Mientras que Círculo Italiano de Villa Regina también informó que en las instalaciones del club se estará recibiendo elementos de limpieza y agua potable para los damnificados. Los elementos se deberán llevar a las dos sedes: Deportiva, ubicada en Avenida Cipolletti 731, y Cultural, en Avenida Rivadavia 117.

El comunicado de Círculo Deportivo.

Por su parte, Deportivo Viedma difundió un alias para donar dinero como colecta solidaria: BahiaXBahia.

El comunicado de Deportivo Viedma.

En el caso de General Roca, el Club Progreso se sumó a la campaña y detallaron que «hasta el miécoles 12/3 estaremos recibiendo donaciones para enviar a Bahía Blanca». Se podrá llevar: Ropa y calzado, alimentos no perecederos, agua mineral y lavandina y desinfectantes.