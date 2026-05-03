Bariloche: apelaron la prisión domiciliaria otorgada al ciudadano ruso imputado como presunto líder de una secta

El ciudadano ruso Rudnev Konstantin llevaba un año detenido en el penal de Rawson donde cumplía la prisión preventiva y días atrás accedió a la detención domiciliaria. (foto de archivo)

La fiscalía descentralizada de Bariloche, a cargo del fiscal Fernando Arrigo, impugnó la resolución de los jueces de Roca Richar Gallego y Mariano Lozano, que autorizaron la prisión domiciliaria para el ciudadano ruso Rudnev Konstantin, que está imputado de ser el presunto líder de una organización criminal transnacional con fines de trata de personas.

En el recurso de impugnación presentado, la fiscalía solicitó revocar la domiciliaria concedida el 23 de abril pasado por Gallego y Lozano, que actuaron como jueces de revisión.

Los magistrados admitieron parcialmente el planteo de la defensa del imputado y dispusieron que cumpla la prisión preventiva en un domicilio de una zona rural de la localidad bonaerense de San Vicente.

Y le impusieron la prohibición de contacto con la víctima, que es una mujer rusa que dio a luz a un bebé el año pasado en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche, lo que activó las sospechas y la intervención de la fiscalía federal de esta ciudad.

Los jueces ordenaron colocarle al imputado una tobillera electrónica y el pago de una caución real de 30 millones de pesos.

La teoría que investiga la fiscalía

La fiscalía investiga a una organización que habría captado, trasladado y acogido a la mujer rusa y a su hijo recién nacido, con fines de explotación sexual y reducción a la servidumbre, mediante engaño y coerción, bajo la fachada de un espacio espiritual y de prácticas de yoga, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad. Y le atribuye a Konstantin haber captado a la mujer de 22 años en Rusia y haber intentado ponerle su apellido al recién nacido.

La defensa del imputado sostiene que la fiscalía no tiene pruebas para sostener esa teoría. Es más, la supuesta víctima negó en una declaración ante la justicia conocer al imputado. También, negó haber sido víctima de trata de personas.

El imputado fue detenido a principios de abril del año pasado, en el aeropuerto de Bariloche, cuando se disponía a subir a un avión rumbo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). También detuvieron a otro varón y a 19 mujeres rusas. Algunos arrestos se hicieron en esta ciudad y otras en CABA.

Varias fueron liberadas tras la audiencia de formulación de cargos, que se hizo el 3 y 4 de abril del 2025. Días después, el resto de los imputadas y un varón fueron excarcelados, excepto Konstantin.

Prórrogaron la investigación del caso

El 1 de abril pasado, el juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Zapata, prorrogó por pedido de la fiscalía la prisión preventiva del acusado por un año en el penal federal, en Rawson, Chubut. Y respecto del resto de los imputados (19 mujeres y un hombre) mantuvo la prohibición de salida del país.

Además, Zapata extendió por un año la investigación por pedido de la fiscalía, que argumentó la complejidad del caso, que incluye dificultades idiomáticas, la necesidad de producir prueba en el exterior y limitaciones técnicas para el análisis de dispositivos electrónicos secuestrados.

La defensa impugnó esa resolución de Zapala que los jueces Gallego y Lozano revisaron y revocaron parcialmente, porque otorgaron la prisión domiciliaria para el acusado.

Una decisión arbitraria

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, el auxiliar fiscal Tomás Labal sostuvo el recurso que la resolución de Gallego y Lozano “incurre en una clara y manifiesta arbitrariedad fáctica y normativa”.

Argumentó que esa resolución fue producto de una “valoración parcial, fragmentada y errónea de los elementos de convicción” que fundaron la prisión preventiva, que el imputado cumplía en el penal de Rawson.

El fiscal insistió en la existencia del peligro de fuga y recordó la condena previa del imputado en Rusia (11 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, actos de violencia sexual y delitos de producción, venta y envío ilegal de estupefacientes) y el momento en el que fue detenido en el aeropuerto de Bariloche, cuando planeaba huir de la ciudad, e intentó autolesionarse con una hoja de afeitar. Por eso, pidió revocar la prisión domiciliaria y que retorne a la cárcel.

La decisión del tribunal que examinará el pedido de la fiscalía se conocerá en los próximos días.