Colapinto, entusiasmado con el GP de Canadá tras su mejor resultado en la F1: «¡Es una buena dosis de adrenalina!»

Alpine está atravesando una gran temporada, cumpliendo con el objetivo de liderar el segundo pelotón de la Fórmula 1. Tras el Gran Premio de Miami, en el que Franco Colapinto finalizó 7° en la carrera principal y Pierre Gasly terminó 8° en la Sprint, la escudería marcha en el 5° lugar del campeonato de constructores, detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull Racing.

Este fin de semana vuelve la actividad con el Gran Premio de Canadá, que también contará con carrera Sprint, y Colapinto se mostró entusiasmado: «Estoy feliz de volver a competir en Canadá, especialmente en otro fin de semana de Sprint. Quiero aprovechar el excelente fin de semana que tuvimos en Miami, con nuestros resultados entre los diez primeros en ambas sesiones de clasificación y mi mejor resultado en la Fórmula 1″.

«Ha pasado un año desde mi primera carrera con el equipo y Miami demuestra que vamos por buen camino y que hemos tenido un buen comienzo de temporada. Pude pasar un tiempo en Enstone durante las últimas dos semanas y repasamos el buen resultado, además de prepararnos para Montreal este fin de semana con un importante trabajo en el simulador», señaló.

Además, valoró el Circuit Gilles Villeneuve, donde competirá este fin de semana. «El circuito es muy divertido, por fin una pista en la que he corrido antes, con sus largas rectas de alta velocidad, pero también con sus curvas cerradas y chicanes donde podemos rozar los muros. ¡Es una buena dosis de adrenalina!», aseguró.

Por último, habló sobre la carrera corta del sábado: «Este será nuestro tercer evento Sprint del año y, como siempre, lo más importante es el tiempo en el coche. Trabajaremos duro para mantener el buen ritmo del equipo y lograr otro buen fin de semana», sentenció.

Los detalles del circuito y el cronógrama del GP de Canadá

El Circuit Gilles Villeneuve es un trazado semipermanente de 4,361 kilómetros, rápido, estrecho y de tipo stop-and-go, situado en una isla artificial. Se caracteriza por sus largas rectas, fuertes frenadas, muros cercanos y alta exigencia técnica, lo que lo convierte en uno de los favoritos de los pilotos. Cuenta con 14 curvas.

La carrera del domingo será a 70 vueltas, con una distancia total de 305,270 kilómetros, mientras que la Sprint del sábado tendrá 23 giros.

Viernes 22 de mayo

Práctica libres: 13:30 a 14:30 (hora argentina)

13:30 a 14:30 (hora argentina) Clasificación sprint: 17:30 a 18:15

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint : 13 a 14

: 13 a 14 Clasificación: 17 a 18

Domingo 24 de mayo