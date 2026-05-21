De Vaca Muerta al mundo: así se vivió la 13° Jornada de Energía de Diario RÍO NEGRO en Neuquén
Una recorrida visual por el evento de Diario RÍO NEGRO que reunió a los líderes de la industria en Neuquén. Las definiciones de las provincias, la estrategia desreguladora de Nación, el plan de YPF y los desafíos de eficiencia en el Centro de Convenciones Domuyo.
La 13° Jornada de Energía del Diario RÍO NEGRO se consolidó este miércoles como el espacio central de debate para el sector hidrocarburífero nacional. Con un auditorio repleto en el Centro de Convenciones Domuyo, funcionarios, CEOs y referentes de la industria trazaron la hoja de ruta para el desarrollo de Vaca Muerta hacia los próximos años.
A continuación, repasá en fotos los hitos y protagonistas de una jornada marcada por los anuncios de inversión, el avance del RIGI y la proyección exportadora de la cuenca neuquina. Además de la incorporación de una ronda de negocios, primera vez en que se reunen representantes de más de 170 empresas.
Fotos: Florencia Salto, Emiliano Ortíz y Cecilia Maletti.
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