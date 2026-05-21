Disparos al aire y amenazas: detuvieron a tres jóvenes y secuestraron armas tras una denuncia en una toma de Roca

Los elementos secuestrados quedaron bajo custodia judicial tras el operativo realizado en el sector oeste de la ciudad.

Tres hombres fueron detenidos este miércoles en el sector de la toma Alta Barda, en Roca, en el marco de una investigación por abuso de arma, amenazas y tenencia ilegal de arma de fuego. Durante el procedimiento, personal policial secuestró un revólver calibre 32, vainas servidas y un cuchillo.

El operativo fue realizado por efectivos de la comisaría 47, luego de que una joven de 20 años alertara a la Policía sobre la presencia de tres hombres que habían pasado frente a su domicilio y que uno de ellos habría efectuado disparos al aire antes de retirarse del lugar.

El hallazgo del arma

Con los datos aportados por la denunciante, los efectivos realizaron recorridas preventivas por inmediaciones de la toma Alta Barda y localizaron a tres hombres cuyas características coincidían con la descripción brindada.

Según se informó, al momento de la identificación uno de los sospechosos arrojó una riñonera al suelo. El elemento fue inspeccionado por el personal policial y en su interior encontraron un revólver calibre 32 sin municiones, tres vainas servidas y un cuchillo de tamaño mediano.

Tras el hallazgo, la Fiscalía de turno dispuso la detención de un hombre de 31 años por los delitos de abuso de arma y tenencia ilegal de arma de fuego.

Avance de la investigación

En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las diligencias correspondientes y el secuestro de los elementos vinculados a la causa.

Posteriormente, y luego de que la joven formalizara la denuncia, la Fiscalía ordenó también la detención de los otros dos involucrados, ambos de 18 años.

Los tres quedaron alojados a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones judiciales y se define la audiencia de formulación de cargos.