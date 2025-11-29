Colapinto, autocrítico tras otra jornada difícil en Qatar: “Manejé mal toda la Qualy”

Franco Colapinto atraviesa uno de los fines de semana más complejos desde que es piloto de Fórmula 1. El pilarense terminó último en las prácticas libres y en la Qualy Sprint del viernes, y repitió el resultado tanto en la Sprint como en la clasificación de hoy. En su primer día en pista se lo vio muy frustrado con el rendimiento del monoplaza, pero hoy se mostró más autocrítico.

“Manejé mal toda la Qualy, no estuve bien, no estuve fino. Me fui afuera dos veces en las dos primeras vueltas”, admitió en la rueda de prensa tras quedar eliminado en la Q1, a 1.063s del líder, George Russell. “Fue toda mía, no manejé bien y no cerré una buena vuelta”, agregó. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, logró un rendimiento muy superior y largará noveno en el Circuito de Lusail.

Quien mejor se adaptó a Doha es Oscar Piastri. El piloto de McLaren ganó la Sprint, sumó ocho puntos, y además se quedó con la pole para la carrera a 57 vueltas de mañana. Su compañero Lando Norris partirá segundo y Max Verstappen, tercero.

La carrera de hoy puede definir al campeón de la temporada: Norris será campeón si gana, o si consigue estirar su ventaja a 26 puntos, cuatro más de los que le lleva actualmente a Piastri. Para Verstappen, prácticamente, sólo sirve ganar y esperar que los McLaren tengan un mal día para llegar con alguna ilusión a Abu Dhabi, el primer fin de semana de diciembre.

Mañana, la actividad en el Circuito Internacional de Lusail comienza a las 13. En la tabla de posiciones, Norris esta puntero con 396 puntos, lo sigue Piastri con 374 y tercero Verstappen con 371.