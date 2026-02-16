Drive to Survive 8: la participación de Colapinto, el tenso momento en Alpine y cuándo se estrena

La cuenta regresiva para una nueva temporada de la Fórmula 1 ya está en marcha y, como se volvió tradición en los últimos años, antes de que se apague el semáforo llega una nueva entrega de Drive to Survive. La serie de Netflix alcanza su octava temporada y esta vez tiene un condimento especial para el público argentino: la presencia de Franco Colapinto en una de las tramas centrales.

El tráiler deja en claro que el piloto bonaerense no será apenas una aparición fugaz. Si bien su participación en pantalla es breve en el adelanto, todo indica que formará parte de una de las historias fuertes de la temporada. En una escena puntual —sobre el minuto 1:32— se lo ve caminando por el paddock mientras, entre risas, le pide al camarógrafo que no lo siga. Un gesto distendido que, sin embargo, anticipa movimientos más profundos detrás de escena.

New faces, new rivalries, new drama.



FORMULA 1: DRIVE TO SURVIVE S8 arrives 27 February. pic.twitter.com/8p9xOHxVaB — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) February 12, 2026

Alpine, Briatore y un clima tenso

Uno de los ejes narrativos más potentes del avance está puesto en la escudería francesa y en la situación de Jack Doohan. El australiano aparece en varios pasajes cargados de tensión, especialmente en un intercambio directo con Flavio Briatore.

En una escena incómoda, al dirigente italiano le preguntan si le gusta despedir gente. La respuesta es tajante: “Sí, si no hacen su trabajo”. La edición es elocuente: inmediatamente después, el foco se posa sobre el piloto australiano. Más adelante, Briatore le pide explícitamente que no lleve el auto al límite y el trailer muestra un despiste que funciona como presagio.

Luego de ese momento aparece Colapinto, que reemplazó a Doohan en el equipo galo. Sin confirmaciones explícitas, el montaje coloca al argentino en el centro de una historia que promete desarrollo a lo largo de la nueva temporada.

Cuándo se estrena

La octava temporada de Drive to Survive se estrenará el viernes 27 de febrero, por Netflix. Llegará justo después de los test oficiales y en la antesala de la primera fecha del calendario, que se disputará del 6 al 8 de marzo en Australia.

Para los fanáticos históricos y para quienes se acercaron a la Fórmula 1 gracias a la serie, la expectativa es alta. Y en Argentina, esta vez, el interés tiene nombre propio: Franco Colapinto.