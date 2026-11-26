De "9" en el equipo de sus amigos, propuso Tévez sobre el posible lugar en la cancha del piloto de F1.

A pocas semanas del partido despedida, y tras la gran confirmación de Lionel Messi como figura estelar del partido homenaje, Carlos Tévez reconoció este mediodía que hay otra estrella del deporte argentino en el radar.

El Apache aseguró que el argentino Franco Colapinto, piloto de la escudería Alpine de Fórmula 1, que desde mañana acelerará en el Gran Premio de Qatar, le pidió ser parte de la gran fiesta del 20 de diciembre en La Bombonera.

“Colapinto quiere jugar”, aseguró el exdelantero del Xeneize cuando en TyC Sports le consultaron por la posible presencia del piloto pilarense. “Vamos a reírnos bien: lo ponemos de 9 para que lo agarren Burdisso, Matellán y Schiavi. Briatore lo va a rajar, el año que viene no corre”, comentó entre risas.

"COLAPINTO QUIERE JUGAR" ⚽ 🗣️ En un mano a mano con Estudio Fútbol, Carlitos Tevez fue consultado por el piloto argentino y la posibilidad de que esté presente en su despedida el 20 de diciembre en La Bombonera: "¿Lo ponemos de 9?, para mis amigos". https://t.co/9v3WNyZyrJ — TyC Sports (@TyCSports) November 26, 2026

Para ese entonces, Franco ya habrá completado la temporada 2026 de la F1, ya que el calendario de la máxima termina el 6 de diciembre en Abu Dhabi. En consecuencia, tranquilamente podría ser parte del gran espectáculo plagado de estrellas. ¿Recibirá autorización?

El partido homenaje se disputará el domingo 20 de diciembre en la Bombonera. La despedida llevará el nombre “El Último Baile”, será televisada por ESPN y tendrá como protagonistas a futbolistas que compartieron equipo con el Apache a lo largo de su trayectoria.

Entre los nombres que ya fueron anunciados o que Tevez mencionó aparecen Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Sergio Agüero, Gabriel Batistuta, Gianluigi Buffon, Arturo Vidal, Patrice Evra y Rio Ferdinand. La lista de invitados todavía puede sumar nuevas figuras, entre ellas, Cristiano Ronaldo.

El gran encuentro entre Franco y Carlitos

Carlos Tevez prometió y cumplió en el Gran Premio de Las Vegas 2024, cuando había anunciado que viajaría a conocer al argentino, que por entonces escribía sus primeras páginas en la F1, piloteando para Williams.

El Apache había viajado a Estados Unidos después de jugar en la Copa Potrero y le llevó al piloto argentino, fanático de Boca Juniors, una de las últimas camisetas azul y oro que usó antes de su retiro a mediados de 2021.

El apoyo de Tevez cayó en un momento ideal para Colapinto, que había quedado golpeado anímicamente después del duro accidente en la clasificación del sábado. Allí comenzó a gestarse un vínculo que dura hasta hoy en día, al punto que el pilarense quiere formar parte de su despedida.