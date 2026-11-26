El Arena Zagreb de Croacia fue testigo de uno de los grandes hitos de la historia del deporte argentino del que se cumplen 10 años: la obtención de la Copa Davis.

Del 25 al 27 de noviembre del 2016, el equipo nacional disputó la serie final contra Croacia en una Copa Davis en las que jugó todos sus enfrentamientos como visitante.

Para llegar a la final, Argentina eliminó a Polonia, Italia y Gran Bretaña. Ante los polacos, sin Juan Martín Del Potro, el equipo de Daniel Orsanic ganó sus dos primeros singles de la mano de Guido Pella (6-1, 6-4 y 7-6 a Michał Przysiężny) y Leonardo Mayer (6-2, 7-6 y 6-2 a Hubert Hurkacz).

En el dobles, Carlos Berlocq y Renzo Olivo cayeron contra Łukasz Kubot y Marcin Matkowski. Ahí apareció nuevamente Mayer para darle el punto decisivo a Argentina al vencer a Przysiężny por 6-7, 7-6, 6-2 y 6-3.

Contra Italia en cuartos de final, se dio el regreso de Del Potro después de tres años. Sin embargo, recién firmó su vuelta en el dobles. En los dos primeros singles, Federico Delbonis superó a Andreas Seppi por 7-6, 3-6, 6-3 y 7-6 mientras que Juan Mónaco perdió con Fabio Fognini (6-1, 6-1 y 7-5).

Del Potro jugó el dobles con Guido Pella y le ganaron un partidazo a cinco sets a Fognini y Paolo Lorenzi. Fue por 6-1, 7-6, 3-6, 3-6 y 6-4 en tres horas y 49 minutos de juego. Al día siguiente, Delbonis volvió a ser determinante y cerró la serie al vencer a Fognini por 6-4, 7-5, 3-6 y 7-5.

En las semis con Gran Bretaña, Del Potro arrancó con un triunfazo contra Andy Murray por 6-4, 5-7, 6-7, 6-3 y 6-4. En el otro singles de la jornada, Pella derrotó a Kyle Edmund por 6-7, 6-4, 6-3 y 6-2.

Del Potro y Mayer cayeron el dobles contra los hermanos Murray por 6-1, 3-6, 6-4 y 6-4. El domingo, Murray le ganó por 6-3, 6-2 y 6-3 a Guido Pella.

En el quinto punto, Leonardo Mayer se vistió de héroe y venció a Daniel Evans por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-4. De esta manera, Argentina clasificó a su quinta final de Copa Davis. Las cuatro anteriores habían sido todas derrotas.

La definición fue en Zagreb, Croacia. En el comienzo, Marin Cilic sacó chapa y le ganó el primer punto a Delbonis por 6-3, 7-5, 3-6, 1-6 y 6-2.

En el segundo duelo, Del Potro le ganó a Ivo Karlovic por 6-4, 6-7, 6-3 y 7-5. Sin embargo, Delpo y Mayer cayeron en el dobles contra Cilic e Ivan Dodig por 7-6, 7-6 y 6-3 lo que dejó al equipo de Orsanic match point en contra.

En el arranque del último día, Del Potro logró otra victoria memorable al remontar dos sets contra Cilic. Fue por 6-7, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3.

En el quinto punto, Delbonis le ganó en sets corridos a Karlovic por 6-3, 6-4 y 6-2 para cortar con el maleficio y darle la primera Copa Davis a Argentina.

A partir de 2019, el formato de la Copa Davis cambió y las finales se disputan a fin de temporada en una única sede. Con este sistema, el equipo nacional perdió tres veces en cuartos de final (2019 con España, 2024 con Italia y 2025 con Alemania).