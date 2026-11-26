La Justicia Federal dispuso una medida conservatoria para impedir el perfeccionamiento registral de la venta de 21 hectáreas situadas en el Área Natural Protegida Península de Magallanes, en Santa Cruz, a una sociedad controlada por capitales de Emiratos Árabes Unidos, y remitió el expediente a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El conflicto judicial y político involucra la excepción administrativa otorgada por el gobierno santacruceño para habilitar un complejo turístico de lujo frente al Parque Nacional Los Glaciares y recordó los vaivenes en torno a la vigencia de la Ley de Tierras.

La resolución fue firmada el 16 de octubre por el titular del Juzgado Federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, en el marco de una acción de amparo promovida bajo el artículo 43 de la Constitución Nacional y la Ley 16.986 por los diputados provinciales María Agostina Mora Doldán, Luis Carlos Daniel Alegría, Eloy Echazú y Carlos Alberto Godoy, junto con el Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS) —representado por su director general, Fabián Alejandro Toledo—, con el patrocinio letrado de Giannella Silvana Bettina Asenjo Ibarra.

Los legisladores fundaron su legitimación en el vínculo funcional entre su mandato y las competencias provinciales sobre el territorio y los recursos naturales, mientras que CEJUS invocó su objeto estatutario.

El proyecto turístico frente al Perito Moreno y la excepción del gobierno de Vidal

La operación cuestionada comprende la transferencia de dos inmuebles rurales del Departamento III Lago Argentino —la Parcela G2, de 11 hectáreas, 71 áreas y 09 centiáreas (Matrícula Dominial N° 6548), y la Parcela G3, de 9 hectáreas, 28 áreas y 81 centiáreas (Matrícula Dominial N° 6549)— que integran la Fracción G, lindante con el Lago Rico y el Ventisquero Perito Moreno, con la Reserva del Parque Nacional Los Glaciares de por medio.

La firma vendedora es Lacustre del Sud S.A. y la compradora es ASB Hospitality Calafate S.A.U., sociedad argentina cuya única accionista es ASB Hospitality LLC, constituida en Dubái y vinculada al grupo Albwardy Investment, del empresario emiratí Ali Saeed Juma Albwardy.

En esos terrenos se proyecta el desarrollo denominado «Master Plan Ecocentro», que prevé la construcción de 24 alojamientos de alta gama con capacidad para unas 60 camas, además de senderos y miradores, con una inversión anunciada de alrededor de US$ 100 millones.

Para viabilizar la compraventa, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, firmó el Decreto Provincial N° 915/2026 —dictado el 1° de septiembre y publicado en forma sintetizada en el Boletín Oficial N° 6157 el 22 de septiembre—, mediante el cual exceptuó “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” la operación respecto de la prohibición establecida en el artículo 2 del Decreto Provincial N° 994/2017 para transferencias de inmuebles en áreas protegidas.

Según consta en el fallo, la excepción surgió del Expediente CAP N° 495.894/2023 del Consejo Agrario Provincial, cuyo proyecto ya daba cuenta de diversos planteos judiciales y debates legislativos suscitados en torno a la vigencia de la Ley de Tierras.

En su presentación, los amparistas solicitaron la declaración de inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta del artículo 154 del DNU 70/2023 —al que acusaron de exceder los límites del artículo 99, inciso 3, de la Carta Magna—, por el cual el Poder Ejecutivo Nacional derogó la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre las Tierras Rurales.

Argumentaron que dicha norma prohíbe en su artículo 10 la adquisición por parte de extranjeros de inmuebles ribereños de cuerpos de agua de envergadura, y denunciaron además la falta de conformidad previa exigida por el régimen de Zonas de Seguridad de Fronteras (Decreto-Ley 15.385/1944, ratificado por la Ley 12.913), la omisión de intervención de la autoridad ambiental provincial y la renuncia sin dictamen técnico al derecho de preferencia previsto en el artículo 30 de la Ley provincial 3466.

La medida conservatoria y el giro a la Corte Suprema

Según difundió Derecho en Palabras, tras la primera providencia del 9 de octubre de 2026 y el Dictamen N° 465/2026 emitido el 14 de octubre por el fiscal federal interino Pablo Fernando Mansilla, el juez Vázquez se apartó del criterio fiscal y aplicó las reglas del litisconsorcio pasivo necesario previstas en el artículo 89 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (de aplicación supletoria por el artículo 17 de la Ley 16.986).

El magistrado concluyó que, aunque la demanda se dirigió formalmente solo contra el Estado Nacional, su objeto apunta a neutralizar el Decreto provincial N° 915/2026 —que por el artículo 18 de la Ley 16.986 no puede ser subsumido en un amparo seguido exclusivamente contra autoridades nacionales— y a paralizar un negocio jurídico entre particulares, por lo que integró al proceso como litisconsortes pasivos necesarios a la provincia de Santa Cruz, a Lacustre del Sud S.A. y a ASB Hospitality Calafate S.A.U..

Con la incorporación de Santa Cruz como parte sustancial junto al Estado Nacional, el tribunal declaró su incompetencia y remitió las actuaciones a la instancia originaria y exclusiva de la Corte Suprema, al tiempo que dejó supeditadas al Máximo Tribunal las definiciones sobre la legitimación activa de los demandantes, la admisibilidad del amparo y la validez constitucional de la derogación de la Ley de Tierras.

Perito Moreno: Galperín apuntó contra el kirchnerismo por la Ley de Tierras

La difusión de la operación inmobiliaria provocó también un cruce en redes sociales protagonizado por el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin. El empresario respondió en la red social X a un posteo de la cuenta @HippiesConOsde —que compartía una nota de Clarín sobre la venta en Santa Cruz y calificaba erróneamente a Claudio Vidal como “gobernador kuka de Santa Cruz”— con un mensaje dirigido contra el kirchnerismo: “Qué van a decir todos los kukas que militaron en contra de la ley de tierras para que los extranjeros no se compren el país?!”.

Ese medio destacó que el comentario de Galperin incurrió en una imprecisión al referirse a quienes estuvieron “en contra” de la normativa —cuando en realidad apuntó contra los sectores que rechazaron su derogación por parte del gobierno de Javier Milei— y subrayó además una paradoja política: la autorización de la venta en Santa Cruz no fue firmada por una administración kirchnerista, sino por el gobernador Claudio Vidal. El mandatario provincial lidera el espacio SER Santa Cruz, llegó al Ejecutivo en 2023 al frente de la coalición Por Santa Cruz tras más de tres décadas de gobiernos kirchneristas y declaró el pasado 24 de agosto: “Los kirchneristas, por suerte, están desapareciendo, y menos mal, porque ya demasiado daño le hizo a la provincia y al país”.

El litigio se inserta en el intenso recorrido judicial y legislativo de la Ley 26.737, sancionada en 2011, que fijaba un tope del 15 % de titularidad extranjera sobre tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, además de un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Tras su derogación por el artículo 154 del DNU 70/2023 en diciembre de 2023 —rechazado por el Senado en marzo de 2024—, la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional esa medida en 2024 en una causa impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Si bien la Corte Suprema revocó ese fallo el 29 de septiembre de 2026 por falta de legitimación del CECIM sin pronunciarse sobre el fondo, el 9 de octubre volvió a suspender de manera provisional los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 en otro expediente promovido por la organización ambiental Árbol de Pie, lo que restableció de forma temporal la vigencia de la Ley de Tierras.

En paralelo, y luego de retirar en el Senado un capítulo para elevar al 25 % el tope de extranjerización dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por falta de consenso, La Libertad Avanza dio un giro parlamentario para desactivar la sesión opositora que buscaba derogar todo el DNU 70/2023: primero firmó dictamen de mayoría en comisiones el 14 de octubre junto al PRO y la UCR —con un dictamen alternativo de Provincias Unidas y la Coalición Cívica que pedía revisar la ventana de diez días sin regulación— y el 21 de octubre logró aprobar en la Cámara de Diputados la iniciativa por 124 votos afirmativos, 119 negativos y 6 abstenciones (y por 239 votos a 4 en la votación en particular) para reponer la Ley de Tierras y derogar el artículo 154 del DNU.